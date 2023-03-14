Рейтинг@Mail.ru
Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857733665.html
Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне
Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне - РИА Новости, 14.03.2023
Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне
Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, будут... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:53
2023-03-14T11:53
экономика
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
украина
ринат ахметов
игорь коломойский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, будут выставлены на аукцион в июне, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил ранее в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. "Задача – максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема – передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Подготовительная работа займет определенное время. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий - все в продажу. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся", - сказал Аксенов журналистам. Он добавил, что число объектов, подлежащих национализации и последующей продаже, растет, но точное их число назвать затруднился. "Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. Может, будет две тысячи, я не знаю, сколько еще найдут", - добавил он. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html
https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d84df7251e01954c5187a77e065e1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), украина, ринат ахметов, игорь коломойский
Экономика, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Украина, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский
Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне

Аксенов сообщил, что первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, будут выставлены на аукцион в июне, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил ранее в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти
18 февраля, 08:59
"Задача – максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема – передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Подготовительная работа займет определенное время. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий - все в продажу. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся", - сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что число объектов, подлежащих национализации и последующей продаже, растет, но точное их число назвать затруднился. "Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. Может, будет две тысячи, я не знаю, сколько еще найдут", - добавил он.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
Денис Пушилин
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России
10 февраля, 18:06
 
ЭкономикаРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)УкраинаРинат АхметовИгорь Коломойский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала