https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857733665.html

Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне

Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне - РИА Новости, 14.03.2023

Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне

Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, будут... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:53

2023-03-14T11:53

2023-03-14T11:53

экономика

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

украина

ринат ахметов

игорь коломойский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, будут выставлены на аукцион в июне, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил ранее в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. "Задача – максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема – передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Подготовительная работа займет определенное время. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий - все в продажу. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся", - сказал Аксенов журналистам. Он добавил, что число объектов, подлежащих национализации и последующей продаже, растет, но точное их число назвать затруднился. "Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. Может, будет две тысячи, я не знаю, сколько еще найдут", - добавил он. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html

https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html

республика крым

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), украина, ринат ахметов, игорь коломойский