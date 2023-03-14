Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне
Аксенов сообщил, что первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне
Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, будут выставлены на аукцион в июне, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил ранее в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
"Задача – максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема – передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Подготовительная работа займет определенное время. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий - все в продажу. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся", - сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что число объектов, подлежащих национализации и последующей продаже, растет, но точное их число назвать затруднился. "Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. Может, будет две тысячи, я не знаю, сколько еще найдут", - добавил он.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.