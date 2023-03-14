https://ria.ru/20230314/nastuplenie-1857768049.html

В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе

В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2023

В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе

Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:27

2023-03-14T13:27

2023-03-14T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донбасс

украина

ян гагин

валерий залужный

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. "Из того, что я вижу, в Донецкой области ... Вооруженные силы Украины пока не могут себе позволить серьезных наступательных действий", - сказал Прозапас в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ". Он отметил, что ситуация на донецком направлении с точки зрения боевых действий зашла в "оперативный тупик". По его словам, в Донбассе "идут взрывы активности противника", которые оказывают постоянное давление на украинских военных. Российские войска имеют успех в Соледаре и Артемовске. Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны Артемовска. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. Сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

артемовск

донбасс

украина

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в мире, артемовск, донбасс, украина, ян гагин, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины