Рейтинг@Mail.ru
В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/nastuplenie-1857768049.html
В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2023
В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:27
2023-03-14T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
украина
ян гагин
валерий залужный
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. "Из того, что я вижу, в Донецкой области ... Вооруженные силы Украины пока не могут себе позволить серьезных наступательных действий", - сказал Прозапас в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ". Он отметил, что ситуация на донецком направлении с точки зрения боевых действий зашла в "оперативный тупик". По его словам, в Донбассе "идут взрывы активности противника", которые оказывают постоянное давление на украинских военных. Российские войска имеют успех в Соледаре и Артемовске. Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны Артемовска. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. Сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
артемовск
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c5a64fe37298a9f5fc1cf1623706571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донбасс, украина, ян гагин, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донбасс, Украина, Ян Гагин, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе

Украинский офицер Прозапас признал, что Украина не может серьезно наступать в Донбассе

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик.
"Из того, что я вижу, в Донецкой области ... Вооруженные силы Украины пока не могут себе позволить серьезных наступательных действий", - сказал Прозапас в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Он отметил, что ситуация на донецком направлении с точки зрения боевых действий зашла в "оперативный тупик". По его словам, в Донбассе "идут взрывы активности противника", которые оказывают постоянное давление на украинских военных. Российские войска имеют успех в Соледаре и Артемовске.
Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В понедельник главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны Артемовска. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. Сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Украина уже проиграла. У нее есть только один выход
5 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонбассУкраинаЯн ГагинВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала