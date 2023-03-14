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Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT - РИА Новости, 14.03.2023
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09:18 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/nalog-1857696117.html
Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT
Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT - РИА Новости, 14.03.2023
Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT
Минцифры предложило для IT-компаний сделать бессрочное обнуление для налога на прибыль, соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:18
2023-03-14T09:18
экономика
россия
сша
максим паршин
алексей смирнов (политик)
госдума рф
евросоюз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры предложило для IT-компаний сделать бессрочное обнуление для налога на прибыль, соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко... Близкий к министерству источник подтвердил, что письмо с таким содержанием действительно было направлено", - говорится сообщении. Уточняется, что закон предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года. "В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль", - отмечается в документе. Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 года, был принят весной 2022 года и являлся мерой поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До санкций налог составлял 20%, после санкций - 3%. Минцифры сообщает, что инициатива по нулевой ставке ранее не поступала. Министерство выступило со своим предложением по нулевой ставке после обращения от члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина. Кроме того, сейчас налоговые льготы действуют для разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, занимающихся обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью, доля которых на рынке составляет 6%. По словам Немкина, такая ситуация создает неравные условия для конкуренции и может привести к замедлению развития сектора IT в России. Минэкономразвития не ответило на проект Немкина, а вопрос о нулевой ставке был переадресован в Минцифры. Немкин добавил, что его законопроект был направлен в Минфин и ответ ведомства еще ожидается. "Ведомости" запросили позицию министерства по законопроекту Немкина.
https://ria.ru/20230222/gosduma-1853578268.html
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экономика, россия, сша, максим паршин, алексей смирнов (политик) , госдума рф, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, США, Максим Паршин, Алексей Смирнов (политик) , Госдума РФ, Евросоюз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT

"Ведомости": Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры предложило для IT-компаний сделать бессрочное обнуление для налога на прибыль, соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко... Близкий к министерству источник подтвердил, что письмо с таким содержанием действительно было направлено", - говорится сообщении.
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Уточняется, что закон предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года. "В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль", - отмечается в документе. Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 года, был принят весной 2022 года и являлся мерой поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До санкций налог составлял 20%, после санкций - 3%.
«
"Крупнейшие российские ассоциации разработчиков ПО" ранее обращались с этой с инициативой и она обсуждалась на совещании с участием замминистра Максима Паршина. "Важно, чтобы мера по льготной налоговой ставке была бессрочной, чтобы не было возврата к ставке в 20%, потому что это очень тяжело для отрасли", - сообщает генеральный директор "Базальт СПО" Алексей Смирнов. "Если из этого запаса вычесть 20%, то компания сможет на постоянной основе держать у себя меньше разработчиков, что будет сильно тормозить ее развитие", - добавил он.
Минцифры сообщает, что инициатива по нулевой ставке ранее не поступала. Министерство выступило со своим предложением по нулевой ставке после обращения от члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина. Кроме того, сейчас налоговые льготы действуют для разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, занимающихся обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью, доля которых на рынке составляет 6%. По словам Немкина, такая ситуация создает неравные условия для конкуренции и может привести к замедлению развития сектора IT в России.
Минэкономразвития не ответило на проект Немкина, а вопрос о нулевой ставке был переадресован в Минцифры. Немкин добавил, что его законопроект был направлен в Минфин и ответ ведомства еще ожидается. "Ведомости" запросили позицию министерства по законопроекту Немкина.
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ЭкономикаРоссияСШАМаксим ПаршинАлексей Смирнов (политик)Госдума РФЕвросоюзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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