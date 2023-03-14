https://ria.ru/20230314/nalog-1857696117.html

Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT

Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT - РИА Новости, 14.03.2023

Минцифры предложило сделать бессрочным обнуление налога на прибыль для IT

Минцифры предложило для IT-компаний сделать бессрочное обнуление для налога на прибыль, соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:18

2023-03-14T09:18

2023-03-14T09:18

экономика

россия

сша

максим паршин

алексей смирнов (политик)

госдума рф

евросоюз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры предложило для IT-компаний сделать бессрочное обнуление для налога на прибыль, соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко... Близкий к министерству источник подтвердил, что письмо с таким содержанием действительно было направлено", - говорится сообщении. Уточняется, что закон предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года. "В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль", - отмечается в документе. Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 года, был принят весной 2022 года и являлся мерой поддержки для IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До санкций налог составлял 20%, после санкций - 3%. Минцифры сообщает, что инициатива по нулевой ставке ранее не поступала. Министерство выступило со своим предложением по нулевой ставке после обращения от члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина. Кроме того, сейчас налоговые льготы действуют для разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, занимающихся обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью, доля которых на рынке составляет 6%. По словам Немкина, такая ситуация создает неравные условия для конкуренции и может привести к замедлению развития сектора IT в России. Минэкономразвития не ответило на проект Немкина, а вопрос о нулевой ставке был переадресован в Минцифры. Немкин добавил, что его законопроект был направлен в Минфин и ответ ведомства еще ожидается. "Ведомости" запросили позицию министерства по законопроекту Немкина.

https://ria.ru/20230222/gosduma-1853578268.html

https://ria.ru/20230215/it-1852097934.html

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сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, максим паршин, алексей смирнов (политик) , госдума рф, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)