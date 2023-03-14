https://ria.ru/20230314/naled-1857760439.html
В Омске на голову пятиклассника рухнула наледь с крыши школы
В Омске на голову пятиклассника рухнула наледь с крыши школы - РИА Новости, 14.03.2023
В Омске на голову пятиклассника рухнула наледь с крыши школы
Кусок снежной наледи рухнул на голову пятиклассника одной из школ Омска, сообщает во вторник областная прокуратура. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:10
2023-03-14T13:10
2023-03-14T13:32
происшествия
омск
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Кусок снежной наледи рухнул на голову пятиклассника одной из школ Омска, сообщает во вторник областная прокуратура. Инцидент произошел накануне: с крыши средней школы № 133 на улице 19-го Партсъезда в Омске на голову 11-летнего ребенка упала снежная наледь. "Ребенок госпитализирован", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура.
https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске на голову пятиклассника рухнула наледь с крыши школы
В Омске на голову пятиклассника рухнула наледь с крыши школы, возбуждено уголовное дело