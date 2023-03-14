https://ria.ru/20230314/moskva-1857703228.html

Овчинский: московская компания поставила клиникам 160 единиц мягкой мебели

Овчинский: московская компания поставила клиникам 160 единиц мягкой мебели - РИА Новости, 14.03.2023

Овчинский: московская компания поставила клиникам 160 единиц мягкой мебели

Фабрика "8 Марта" с ноября прошлого года запустила в производство и поставила в столичные клиники около 160 единиц мягкой мебели из специальных материалов,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:08

2023-03-14T10:08

2023-03-14T10:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

экономика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Фабрика "8 Марта" с ноября прошлого года запустила в производство и поставила в столичные клиники около 160 единиц мягкой мебели из специальных материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Продуктовая линейка включает в себя две модели – кресло-кровать и диван-кровать. Мебель имеет высокую износостойкость, а покрытие легко поддается обработке дезинфицирующими средствами. Производитель выбрал подходящую по цвету и свойствам обивку, полностью удовлетворяющую всем установленным требованиям медицинских учреждений", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Как отметил коммерческий директор фабрики Олег Билич, мягкая мебель в медучреждениях необходима для комфортного пребывания как пациентов и их посетителей, так и медицинского персонала."Запросы для оборудования медицинских учреждений мы стали получать относительно недавно. Предложения на поставку мы формируем по мере поступления. На данный момент в производстве находится очередная партия кресел-кроватей из 120 штук", – уточнил Билич.

https://ria.ru/20230218/moskva-1852828488.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав овчинский, москва, экономика