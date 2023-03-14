https://ria.ru/20230314/moskva-1857703228.html
Овчинский: московская компания поставила клиникам 160 единиц мягкой мебели
Овчинский: московская компания поставила клиникам 160 единиц мягкой мебели - РИА Новости, 14.03.2023
Овчинский: московская компания поставила клиникам 160 единиц мягкой мебели
Фабрика "8 Марта" с ноября прошлого года запустила в производство и поставила в столичные клиники около 160 единиц мягкой мебели из специальных материалов,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:08
2023-03-14T10:08
2023-03-14T10:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Фабрика "8 Марта" с ноября прошлого года запустила в производство и поставила в столичные клиники около 160 единиц мягкой мебели из специальных материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Продуктовая линейка включает в себя две модели – кресло-кровать и диван-кровать. Мебель имеет высокую износостойкость, а покрытие легко поддается обработке дезинфицирующими средствами. Производитель выбрал подходящую по цвету и свойствам обивку, полностью удовлетворяющую всем установленным требованиям медицинских учреждений", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Как отметил коммерческий директор фабрики Олег Билич, мягкая мебель в медучреждениях необходима для комфортного пребывания как пациентов и их посетителей, так и медицинского персонала."Запросы для оборудования медицинских учреждений мы стали получать относительно недавно. Предложения на поставку мы формируем по мере поступления. На данный момент в производстве находится очередная партия кресел-кроватей из 120 штук", – уточнил Билич.
https://ria.ru/20230218/moskva-1852828488.html
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владислав овчинский, москва, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Экономика
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Фабрика "8 Марта" с ноября прошлого года запустила в производство и поставила в столичные клиники около 160 единиц мягкой мебели из специальных материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Продуктовая линейка включает в себя две модели – кресло-кровать и диван-кровать. Мебель имеет высокую износостойкость, а покрытие легко поддается обработке дезинфицирующими средствами. Производитель выбрал подходящую по цвету и свойствам обивку, полностью удовлетворяющую всем установленным требованиям медицинских учреждений", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
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Как отметил коммерческий директор фабрики Олег Билич, мягкая мебель в медучреждениях необходима для комфортного пребывания как пациентов и их посетителей, так и медицинского персонала.
"Запросы для оборудования медицинских учреждений мы стали получать относительно недавно. Предложения на поставку мы формируем по мере поступления. На данный момент в производстве находится очередная партия кресел-кроватей из 120 штук", – уточнил Билич.
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