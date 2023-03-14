https://ria.ru/20230314/monakhi-1857838979.html

Лавров направил в ООН и ОБСЕ письма о ситуации в Киево-Печерской лавре

Лавров направил в ООН и ОБСЕ письма о ситуации в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 14.03.2023

Лавров направил в ООН и ОБСЕ письма о ситуации в Киево-Печерской лавре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:08

2023-03-14T17:08

2023-03-14T17:08

религия

религия

сергей лавров

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры, говорится в сообщении МИД. Отмечается, что Лавров направил письма во вторник, 14 марта, "в которых привлек внимание к вопиющим нарушениям общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине". "В основе этих нарушений – репрессивная политика киевского режима, направленная на уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ). В письмах приводятся многочисленные факты гонений на каноническую православную церковь: массовый захват храмов УПЦ и принудительная незаконная ликвидация их общин под видом якобы добровольных переходов в другую юрисдикцию, так называемые ограничительные меры ("санкции") в отношении епископов канонической православной церкви, лишение ряда ее архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан", - говорится в сообщении МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лавров охарактеризовал действия украинских властей "как грубейшее нарушение прав и дискриминация православных христиан на Украине, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов". "Недавнее решение киевских властей выселить из Киево-Печерской лавры монахов расценено министром как стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь. Это по существу пик гонений на каноническое православие на Украине", - добавили в МИД. "Министр иностранных дел России призвал международных руководителей дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении УПЦ, потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви, неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении министерства. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. На фоне этого в понедельник митрополит Винницкой епархии канонической УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск. В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230313/khram-1857622110.html

https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html

https://ria.ru/20230311/vatikan-1857272577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, сергей лавров, украина, россия, оон, обсе, украинская православная церковь