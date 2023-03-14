https://ria.ru/20230314/mobilizatsiya-1857778411.html

Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР

Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023

Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР

Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:06

2023-03-14T14:06

2023-03-14T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

луганская народная республика

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821215357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15db7e73425badae4b0879d036d96809.jpg

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. В России указом президента с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. "Все нормально, учат. Все командиры боевые, бывалые, объясняют хорошо. Пострелял со всех видов оружия, РПГ (ручной противотанковый гранатомет), ПТУР (противотанковая управляемая ракета), пулеметы. Настрой нормальный", - рассказал журналистам мобилизованный из Курска. По словам мобилизованных, большое внимание уделяют экипировке бойцов, они обеспечены всем необходимым.

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

россия

курская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, курская область, луганская народная республика, частичная мобилизация в россии