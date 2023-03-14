https://ria.ru/20230314/mobilizatsiya-1857778411.html
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР
Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:06
2023-03-14T14:06
2023-03-14T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
луганская народная республика
частичная мобилизация в россии
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. В России указом президента с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. "Все нормально, учат. Все командиры боевые, бывалые, объясняют хорошо. Пострелял со всех видов оружия, РПГ (ручной противотанковый гранатомет), ПТУР (противотанковая управляемая ракета), пулеметы. Настрой нормальный", - рассказал журналистам мобилизованный из Курска. По словам мобилизованных, большое внимание уделяют экипировке бойцов, они обеспечены всем необходимым.
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
россия
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, луганская народная республика, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Луганская Народная Республика, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР
Корреспондент РИА Новости рассказал, как курские мобилизованные готовятся в ЛНР