Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/mobilizatsiya-1857778411.html
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР
Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:06
2023-03-14T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
луганская народная республика
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821215357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15db7e73425badae4b0879d036d96809.jpg
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. В России указом президента с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. "Все нормально, учат. Все командиры боевые, бывалые, объясняют хорошо. Пострелял со всех видов оружия, РПГ (ручной противотанковый гранатомет), ПТУР (противотанковая управляемая ракета), пулеметы. Настрой нормальный", - рассказал журналистам мобилизованный из Курска. По словам мобилизованных, большое внимание уделяют экипировке бойцов, они обеспечены всем необходимым.
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
россия
курская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821215357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e6423649acf5abffb0a135956bbee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, луганская народная республика, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Луганская Народная Республика, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные из Курской области проходят подготовку в ЛНР

Корреспондент РИА Новости рассказал, как курские мобилизованные готовятся в ЛНР

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Мобилизованные из Курской области проходят боевое слаживание на полигонах в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
В России указом президента с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
"Все нормально, учат. Все командиры боевые, бывалые, объясняют хорошо. Пострелял со всех видов оружия, РПГ (ручной противотанковый гранатомет), ПТУР (противотанковая управляемая ракета), пулеметы. Настрой нормальный", - рассказал журналистам мобилизованный из Курска.
По словам мобилизованных, большое внимание уделяют экипировке бойцов, они обеспечены всем необходимым.
Ремонтная база 1-й Славянской бригады - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Ждем "Абрамсы". Репортаж с базы донецких танкистов
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьЛуганская Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала