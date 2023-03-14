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Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании - РИА Новости, 14.03.2023
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06:39 14.03.2023 (обновлено: 06:58 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/minirovanie-1857684761.html
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании - РИА Новости, 14.03.2023
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании
Оперативные службы проверяют школы Петропавловска-Камчатского после получения сообщения о минировании учебных заведений, сообщили в администрации города. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:39
2023-03-14T06:58
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Оперативные службы проверяют школы Петропавловска-Камчатского после получения сообщения о минировании учебных заведений, сообщили в администрации города. Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых учатся более 15 тысяч детей. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании

Школы Петропавловска-Камчатского проверяют после сообщения о минировании

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Оперативные службы проверяют школы Петропавловска-Камчатского после получения сообщения о минировании учебных заведений, сообщили в администрации города.
«
"Сообщение о возможном минировании школ города поступили сегодня в ЕДДС в 12.30. В настоящее время оперативные службы продолжают проверки", - сказали журналистам в мэрии.
Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых учатся более 15 тысяч детей.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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