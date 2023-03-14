https://ria.ru/20230314/minirovanie-1857684761.html
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании - РИА Новости, 14.03.2023
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании
Оперативные службы проверяют школы Петропавловска-Камчатского после получения сообщения о минировании учебных заведений, сообщили в администрации города. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:39
2023-03-14T06:39
2023-03-14T06:58
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Оперативные службы проверяют школы Петропавловска-Камчатского после получения сообщения о минировании учебных заведений, сообщили в администрации города. Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых учатся более 15 тысяч детей. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20230301/rassledovanie-1855041517.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия
Школы на Камчатке проверяют после сообщений о минировании
Школы Петропавловска-Камчатского проверяют после сообщения о минировании