https://ria.ru/20230314/mid-1857875780.html

МИД рассказал об отношении России к предложениям Украины по зерновой сделке

МИД рассказал об отношении России к предложениям Украины по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023

МИД рассказал об отношении России к предложениям Украины по зерновой сделке

Россия отрицательно относится к пожеланиям украинской стороны о расширении "зерновой сделки", заявил на брифинге с журналистами в Женеве замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:31

2023-03-14T19:31

2023-03-14T19:31

оон

зерновая сделка

сергей вершинин

антониу гутерреш

владимир зеленский

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Россия отрицательно относится к пожеланиям украинской стороны о расширении "зерновой сделки", заявил на брифинге с журналистами в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Как я понимаю, речь идет о пожеланиях украинской стороны. Мы к этому относимся отрицательно" - ответил он на вопрос о том, что Россия думает о расширении соглашения. Вершинин добавил, что Москва исходит из того, что ООН и секретариат ООН должны сохранять "нейтрально объективную позицию и не подыгрывать кому-либо, в данном случае украинской стороне". Ранее Владимир Зеленский заявил, что он провел встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, и что стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и расширение. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230314/sdelka-1857758460.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, зерновая сделка, сергей вершинин, антониу гутерреш, владимир зеленский, россия, украина, в мире