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Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/mashiny-1857802290.html
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО
Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:36
2023-03-14T15:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха". В районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
харьковская область
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харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО

Минобороны: ВС России уничтожили две украинские боевые машины РСЗО под Харьковом и в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха". В районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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