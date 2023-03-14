https://ria.ru/20230314/mashiny-1857802290.html

Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО

Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023

Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО

Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:36

2023-03-14T15:36

2023-03-14T15:36

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392435_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_fd3c0116a65af7f1a08d2a843d6665c2.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха". В районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.

харьковская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф