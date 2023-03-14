https://ria.ru/20230314/mashiny-1857802290.html
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО
Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:36
2023-03-14T15:36
2023-03-14T15:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392435_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_fd3c0116a65af7f1a08d2a843d6665c2.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха". В районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392435_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cdd0fc61cddc2f8b03e081b383b677ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО
Минобороны: ВС России уничтожили две украинские боевые машины РСЗО под Харьковом и в ДНР