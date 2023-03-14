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"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия - РИА Новости, 14.03.2023
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Шоубиз
 
16:38 14.03.2023 (обновлено: 17:51 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/lerchek-1857795493.html
"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия
"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия - РИА Новости, 14.03.2023
"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в своей соцсети о трагедии: не стало ее бабушки Нины. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:38
2023-03-14T17:51
шоубиз
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шоу-бизнес
семья
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в своей соцсети о трагедии: не стало ее бабушки Нины. Причину смерти бабушки блогер не сообщила. Но поделилась воспоминаниями. Лерчек рассказала, что в детстве, пока родители работали, она, как и многие другие дети, проводила много времени с бабушкой и дедушкой. В комментариях пользователи написали, что соболезнуют Лерчек и всей ее семье. Валерия Чекалина часто рассказывала о бабушке и дедушке в своем блоге, и размещала видео с ними. Также в прошлом году она приобрела квартиру для родственников.
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знаменитости, шоу-бизнес, семья
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Семья
"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия

Блогер Лерчек сообщила о смерти своей бабушки Нины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБлогеры Валерия и Артем Чекалины
Блогеры Валерия и Артем Чекалины - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в своей соцсети о трагедии: не стало ее бабушки Нины.
«

"Я не хотела говорить об этом в блоге, но сначала умер мой дедушка, а теперь ушла и моя бабушка. Она хотела всегда быть вместе со своим любимым Витенькой", – сообщила знаменитость.

Причину смерти бабушки блогер не сообщила. Но поделилась воспоминаниями.
Лерчек рассказала, что в детстве, пока родители работали, она, как и многие другие дети, проводила много времени с бабушкой и дедушкой.
«
"Большую часть детства я провела с бабушкой и дедушкой. Это была одна из самых счастливых частей моего детства. Родители много работали", – заключила блогер.
В комментариях пользователи написали, что соболезнуют Лерчек и всей ее семье.
«

"Плачу тоже. Очень тяжело терять близких", "Когда умерла моя бабушка, думала, что сойду с ума. Земля пухом", "Примите соболезнования", "Огромного вам терпения!", – написали они.

Валерия Чекалина часто рассказывала о бабушке и дедушке в своем блоге, и размещала видео с ними. Также в прошлом году она приобрела квартиру для родственников.
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