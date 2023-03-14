https://ria.ru/20230314/lerchek-1857795493.html

"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия

"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия - РИА Новости, 14.03.2023

"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в своей соцсети о трагедии: не стало ее бабушки Нины. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:38

2023-03-14T16:38

2023-03-14T17:51

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в своей соцсети о трагедии: не стало ее бабушки Нины. Причину смерти бабушки блогер не сообщила. Но поделилась воспоминаниями. Лерчек рассказала, что в детстве, пока родители работали, она, как и многие другие дети, проводила много времени с бабушкой и дедушкой. В комментариях пользователи написали, что соболезнуют Лерчек и всей ее семье. Валерия Чекалина часто рассказывала о бабушке и дедушке в своем блоге, и размещала видео с ними. Также в прошлом году она приобрела квартиру для родственников.

https://ria.ru/20230307/lerchek-1856452202.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, семья