https://ria.ru/20230314/lechenie-1857684910.html

Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву

Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву - РИА Новости, 14.03.2023

Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву

Белгородские власти планируют перевезти на лечение в Москву жительницу Белгородского района, пострадавшую в результате украинского обстрела в понедельник,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T06:49

2023-03-14T06:49

2023-03-14T06:49

происшествия

белгород

москва

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Белгородские власти планируют перевезти на лечение в Москву жительницу Белгородского района, пострадавшую в результате украинского обстрела в понедельник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Утром в понедельник глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты, пострадала местная жительница. При поступлении в больницу у женщины обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Врачи провели ей операцию, и пострадавшая находится в реанимационном отделении. "Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230313/sk-1857550699.html

белгород

москва

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Максим Горбачев

происшествия, белгород, москва, вячеслав гладков