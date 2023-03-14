https://ria.ru/20230314/lechenie-1857684910.html
Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву
Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву - РИА Новости, 14.03.2023
Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву
Белгородские власти планируют перевезти на лечение в Москву жительницу Белгородского района, пострадавшую в результате украинского обстрела в понедельник,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:49
2023-03-14T06:49
2023-03-14T06:49
происшествия
белгород
москва
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Белгородские власти планируют перевезти на лечение в Москву жительницу Белгородского района, пострадавшую в результате украинского обстрела в понедельник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Утром в понедельник глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты, пострадала местная жительница. При поступлении в больницу у женщины обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Врачи провели ей операцию, и пострадавшая находится в реанимационном отделении. "Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгород, москва, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Москва, Вячеслав Гладков
Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву
Белгородские власти хотят перевезти пострадавшую при обстреле женщину на лечение в Москву
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости.
Белгородские власти планируют перевезти на лечение в Москву жительницу Белгородского района, пострадавшую в результате украинского обстрела в понедельник, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
Утром в понедельник глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты, пострадала местная жительница. При поступлении в больницу у женщины обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Врачи провели ей операцию, и пострадавшая находится в реанимационном отделении.
"Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Белгородская область
с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины
, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.
СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина