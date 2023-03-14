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Свыше 580 льготных ипотечных кредитов получили IT-специалисты в Подмосковье
Свыше 580 льготных ипотечных кредитов получили IT-специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2023
Свыше 580 льготных ипотечных кредитов получили IT-специалисты в Подмосковье
Свыше 580 IT-специалистов из Подмосковья смогли получить ипотечный кредит по льготной программе. Регион стал лидером по выдаче средств. В Минцифры России... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:08
2023-03-14T20:08
2023-03-14T20:08
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Свыше 580 IT-специалистов из Подмосковья смогли получить ипотечный кредит по льготной программе. Регион стал лидером по выдаче средств. В Минцифры России отметили, что число заявок заметно выросло после изменения условий программы в феврале. Об этом сообщил телеканал "360".В мособлдуме отметили, что благодаря изменениям правил получения льготной ипотеки больше специалистов смогли подпасть под условия программы. Ранее оформить ипотеку разрешалось с 22 до 44 лет, сейчас – с 18 до 50 лет. Так, область уже получила более 2700 заявок. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Брынцалов.Благодаря подобным мерам поддержки получится привлечь к работе больше специалистов, а также повысить уровень развития отрасли. При этом обратиться за поддержкой могут не только сотрудники, но и компании."В прошлом году мособлдумой был принят целый ряд мер поддержки в IT-сфере. Это пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, сниженная на 50% ставка по налогу на имущество, понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендной платы за земельные участки, предоставляемые без торгов", – рассказал Брынцалов.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Свыше 580 IT-специалистов из Подмосковья смогли получить ипотечный кредит по льготной программе. Регион стал лидером по выдаче средств. В Минцифры России отметили, что число заявок заметно выросло после изменения условий программы в феврале. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В мособлдуме отметили, что благодаря изменениям правил получения льготной ипотеки больше специалистов смогли подпасть под условия программы. Ранее оформить ипотеку разрешалось с 22 до 44 лет, сейчас – с 18 до 50 лет. Так, область уже получила более 2700 заявок. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Брынцалов.
Благодаря подобным мерам поддержки получится привлечь к работе больше специалистов, а также повысить уровень развития отрасли. При этом обратиться за поддержкой могут не только сотрудники, но и компании.
"В прошлом году мособлдумой был принят целый ряд мер поддержки в IT-сфере. Это пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, сниженная на 50% ставка по налогу на имущество, понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендной платы за земельные участки, предоставляемые без торгов", – рассказал Брынцалов.