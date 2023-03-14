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Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД - РИА Новости, 14.03.2023
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14:36 14.03.2023 (обновлено: 15:34 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/kortunov-1857785867.html
Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД
Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД - РИА Новости, 14.03.2023
Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД
Работа гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова оценивается как неудовлетворительная, пост он не сохранит, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:36
2023-03-14T15:34
россия
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российский совет по международным делам
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Работа гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова оценивается как неудовлетворительная, пост он не сохранит, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ в связи с общим собранием членов РСМД.Он рассказал, что во вторник "состоится общее собрание членов РСМД"."Ожидается, что Игорь Сергеевич Иванов будет переизбран президентом РСМД", - указал источник. По его словам, "в МИД исходят из того, что в ходе нового срока Иванов будет больше усилий прилагать для продвижения российских интересов за рубежом"."РСМД должна стать эффективным инструментом реализации обновлённой концепции внешней политики",- указал источник.Он добавил, что "работа гендиректора Андрея Кортунова оценивается на Смоленке как неудовлетворительная, пост он не сохранит".
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россия, в мире, российский совет по международным делам
Россия, В мире, Российский совет по международным делам
Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД

Источник в МИД заявил, что работа Кортунова в РСМД оценивается как неудовлетворительная

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Работа гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова оценивается как неудовлетворительная, пост он не сохранит, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ в связи с общим собранием членов РСМД.
Он рассказал, что во вторник "состоится общее собрание членов РСМД".
"Ожидается, что Игорь Сергеевич Иванов будет переизбран президентом РСМД", - указал источник. По его словам, "в МИД исходят из того, что в ходе нового срока Иванов будет больше усилий прилагать для продвижения российских интересов за рубежом".
"РСМД должна стать эффективным инструментом реализации обновлённой концепции внешней политики",- указал источник.
Он добавил, что "работа гендиректора Андрея Кортунова оценивается на Смоленке как неудовлетворительная, пост он не сохранит".
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Гендиректор РСМД Кортунов оценил санкции США против России
15 апреля 2021, 15:34
 
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