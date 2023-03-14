https://ria.ru/20230314/kortunov-1857785867.html

Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД

Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД - РИА Новости, 14.03.2023

Источник в МИД заявил, что Кортунов не сохранит пост главы РСМД

Работа гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова оценивается как неудовлетворительная, пост он не сохранит, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:36

2023-03-14T14:36

2023-03-14T15:34

россия

в мире

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Работа гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова оценивается как неудовлетворительная, пост он не сохранит, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ в связи с общим собранием членов РСМД.Он рассказал, что во вторник "состоится общее собрание членов РСМД"."Ожидается, что Игорь Сергеевич Иванов будет переизбран президентом РСМД", - указал источник. По его словам, "в МИД исходят из того, что в ходе нового срока Иванов будет больше усилий прилагать для продвижения российских интересов за рубежом"."РСМД должна стать эффективным инструментом реализации обновлённой концепции внешней политики",- указал источник.Он добавил, что "работа гендиректора Андрея Кортунова оценивается на Смоленке как неудовлетворительная, пост он не сохранит".

https://ria.ru/20210415/kortunov-1728421951.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, российский совет по международным делам