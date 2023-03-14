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Украина готовит контрнаступление в районе Артемовска, заявил Пригожин
Украина готовит контрнаступление в районе Артемовска, заявил Пригожин - РИА Новости, 14.03.2023
Украина готовит контрнаступление в районе Артемовска, заявил Пригожин
Украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера", сообщил во вторник журналистам основатель "Вагнера"... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:31
2023-03-14T17:31
2023-03-14T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
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евгений пригожин
вооруженные силы украины
артемовск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера", сообщил во вторник журналистам основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. "Стопроцентно готовят. В районе Артемовска планы ВСУ на сегодняшний день - это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку... Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК "Вагнер" и таким образом те задачи, которые мы выполняем в Артемовске, свести к нулю", - сказал он. Сейчас, по его словам, подразделения "Вагнера" находятся в непосредственной близости от городской администрации Артемовска. По его данным, в районе Артемовска постоянно находится около 50 тысяч украинских военных, в том числе в городской черте - 12-20 тысяч. "На сегодняшний день ВСУ приготовили нам дополнительные сюрпризы, и вот эти дополнительные удары, которые они готовы нанести, это еще порядка 20 тысяч человек. Получается порядка 70 тысяч, но это не значит, что они все внутри Артемовска", - пояснил Пригожин. Он объяснил ожесточенные бои за Артемовск тем, что этот город на данном этапе проведения специальной военной операции является "точкой сборки" и "местом, где встречаются армии". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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в мире, украина, киев, евгений пригожин, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Украина готовит контрнаступление в районе Артемовска, заявил Пригожин
Пригожин заявил, что украинские военные готовят контрнаступление в районе Артемовска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера", сообщил во вторник журналистам основатель "Вагнера" Евгений Пригожин.
"Стопроцентно готовят. В районе Артемовска планы ВСУ
на сегодняшний день - это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку... Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК "Вагнер" и таким образом те задачи, которые мы выполняем в Артемовске, свести к нулю", - сказал он.
Сейчас, по его словам, подразделения "Вагнера" находятся в непосредственной близости от городской администрации Артемовска. По его данным, в районе Артемовска постоянно находится около 50 тысяч украинских военных, в том числе в городской черте - 12-20 тысяч.
"На сегодняшний день ВСУ приготовили нам дополнительные сюрпризы, и вот эти дополнительные удары, которые они готовы нанести, это еще порядка 20 тысяч человек. Получается порядка 70 тысяч, но это не значит, что они все внутри Артемовска", - пояснил Пригожин.
Он объяснил ожесточенные бои за Артемовск тем, что этот город на данном этапе проведения специальной военной операции является "точкой сборки" и "местом, где встречаются армии".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.
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