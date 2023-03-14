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ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления, заявил Алаудинов
ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.03.2023
ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления, заявил Алаудинов
Попытка контрнаступления украинских войск приведет к полной потере ресурсов Киева для противостояния России в спецоперации, уверен помощник главы Чечни командир РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:54
2023-03-14T13:54
2023-03-14T13:54
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
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нато
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Попытка контрнаступления украинских войск приведет к полной потере ресурсов Киева для противостояния России в спецоперации, уверен помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, блок НАТО готовит три ударные украинские группировки для контрнаступления, насыщая их техникой и вооружениями. "Естественно, готовимся мы тоже к отражению этого удара… Это обернется для украинской стороны тем, что эти силы и средства тоже будут планомерно размыты и уничтожены. В конечном итоге чисто украинская сторона вряд ли после этого сумеет нам противопоставить что бы то ни было", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Я так думаю, что по планам НАТО после того, как эти силы и средства будут размыты, они будут пытаться запихнуть к нам на передовую польские подразделения и другие подразделения государств, которые находятся в непосредственной близости от нашей территории… Сама Украина после этого свой ресурс полностью растеряет", - добавил командир спецназа "Ахмат".
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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апты алаудинов, россия, киев, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Киев, НАТО, Украина
ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления, заявил Алаудинов
Командир "Ахмата" Алаудинов: при попытке контрнаступления ВСУ полностью потеряют ресурсы