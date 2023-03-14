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Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск - РИА Новости, 14.03.2023
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19:43 14.03.2023 (обновлено: 20:57 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/komanduyuschiy-1857877982.html
Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск
Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск - РИА Новости, 14.03.2023
Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск
Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего армяно-российской объединенной группировкой войск Тиграна Парваняна, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:43
2023-03-14T20:57
в мире
армения
ваагн хачатурян
россия
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ЕРЕВАН, 14 мар — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего армяно-российской объединенной группировкой войск Тиграна Парваняна, сообщили в его пресс-службе. Парваняна назначили на эту должность в феврале 2018 года. О причинах его увольнения не сообщается.Объединенную группировку войск Армении и России создали в 2016-м. В числе ее основных задач — своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения на эти страны и ее отражение. Кроме того, группировка прикрывает сухопутную часть границ двух государств в установленных зонах ответственности и защищает границы России и Армении в воздушно-космическом пространстве. Также эти силы участвуют в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html
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в мире, армения, ваагн хачатурян, россия
В мире, Армения, Ваагн Хачатурян, Россия
Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск

Президент Хачатурян уволил командующего армяно-российской группировкой войск Парваняна

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 мар — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего армяно-российской объединенной группировкой войск Тиграна Парваняна, сообщили в его пресс-службе.
«
"Освободить Тиграна Парваняна от должности командующего объединенной группировкой войск (сил)", — говорится в указе.
Парваняна назначили на эту должность в феврале 2018 года. О причинах его увольнения не сообщается.
Объединенную группировку войск Армении и России создали в 2016-м. В числе ее основных задач — своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения на эти страны и ее отражение. Кроме того, группировка прикрывает сухопутную часть границ двух государств в установленных зонах ответственности и защищает границы России и Армении в воздушно-космическом пространстве. Также эти силы участвуют в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
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В миреАрменияВаагн ХачатурянРоссия
 
 
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