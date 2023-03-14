https://ria.ru/20230314/komandir-1857681198.html
Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО
Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО - РИА Новости, 14.03.2023
Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО
Участники специальной военной операции воюют против сторонников фашизма на Украине, а не против украинского народа, заявил РИА Новости командир танкового... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:05
2023-03-14T05:05
2023-03-14T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мар - РИА Новости. Участники специальной военной операции воюют против сторонников фашизма на Украине, а не против украинского народа, заявил РИА Новости командир танкового подразделения ЗВО с позывным "Успех". "Украинский народ нам - не враги. Мы воюем с их режимом - это новая форма фашизма, это неофашизм. Украинский народ - это наши братья", - сказал собеседник агентства, получивший орден Мужества за уничтоженную технику в неравном бою. По его словам, украинский народ раньше боролся с фашизмом, "а теперь они сами себе фашистские кресты рисуют на танках, БМП и нашивки с мертвыми головами СС (нацистская атрибутика, запрещенная в РФ)". Орден Мужества "Успех" получил после того, как его экипаж в неравном бою держал оборону, поразив два танка, два БМП и личный состав противника. При этом военнослужащий оказал помощь раненому украинскому солдату, которого бросили свои.
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безопасность, россия, украина, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Западный военный округ (ЗВО)
Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО
Командир с позывным "Успех": участники СВО воюют против фашизма, а не против народа
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мар - РИА Новости. Участники специальной военной операции воюют против сторонников фашизма на Украине, а не против украинского народа, заявил РИА Новости командир танкового подразделения ЗВО с позывным "Успех".
"Украинский народ нам - не враги. Мы воюем с их режимом - это новая форма фашизма, это неофашизм. Украинский народ - это наши братья", - сказал собеседник агентства, получивший орден Мужества за уничтоженную технику в неравном бою.
По его словам, украинский народ раньше боролся с фашизмом, "а теперь они сами себе фашистские кресты рисуют на танках, БМП и нашивки с мертвыми головами СС (нацистская атрибутика, запрещенная в РФ
)".
«
"Я не знаю, что должно произойти с народом, что их такое устраивает. А теперь еще позволяют по мирным людям стрелять... Восемь лет они стреляли по Донбассу", - добавил командир.
Орден Мужества "Успех" получил после того, как его экипаж в неравном бою держал оборону, поразив два танка, два БМП и личный состав противника. При этом военнослужащий оказал помощь раненому украинскому солдату, которого бросили свои.
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