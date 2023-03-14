https://ria.ru/20230314/komandir-1857681198.html

Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО

Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО - РИА Новости, 14.03.2023

Командир подразделения ЗВО объяснил, против чего воюют участники СВО

Участники специальной военной операции воюют против сторонников фашизма на Украине, а не против украинского народа, заявил РИА Новости командир танкового... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:05

2023-03-14T05:05

2023-03-14T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мар - РИА Новости. Участники специальной военной операции воюют против сторонников фашизма на Украине, а не против украинского народа, заявил РИА Новости командир танкового подразделения ЗВО с позывным "Успех". "Украинский народ нам - не враги. Мы воюем с их режимом - это новая форма фашизма, это неофашизм. Украинский народ - это наши братья", - сказал собеседник агентства, получивший орден Мужества за уничтоженную технику в неравном бою. По его словам, украинский народ раньше боролся с фашизмом, "а теперь они сами себе фашистские кресты рисуют на танках, БМП и нашивки с мертвыми головами СС (нацистская атрибутика, запрещенная в РФ)". Орден Мужества "Успех" получил после того, как его экипаж в неравном бою держал оборону, поразив два танка, два БМП и личный состав противника. При этом военнослужащий оказал помощь раненому украинскому солдату, которого бросили свои.

https://ria.ru/20230314/terakt-1857679785.html

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безопасность, россия, украина, западный военный округ (зво)