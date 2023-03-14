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Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба - РИА Новости, 14.03.2023
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13:58 14.03.2023 (обновлено: 14:03 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/khleb-1857776778.html
Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба
Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба - РИА Новости, 14.03.2023
Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба
Подмосковное предприятие будет производить тостовый хлеб, сейчас на заводе монтируют новую линию, её открытие запланировано на лето, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:58
2023-03-14T14:03
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подмосковное предприятие будет производить тостовый хлеб, сейчас на заводе монтируют новую линию, её открытие запланировано на лето, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия."Новая линия полностью автоматизирована и будет производить до 30 тонн тостового хлеба в сутки. Планируется изготовление двух видов новой продукции - это зерновой и классический тостовый хлеб", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Более 33 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий было произведено в 2022 году на предприятии "Дедовский хлеб", который будет производить тостовый хлеб. Производство на предприятии оптимизируется, например, работает полностью автоматизированный участок по приготовлению теста, на обслуживание которого необходим только один специалист. Один такой участок "обеспечивает тестом сразу две линии производительностью 60 тонн готовой продукции в сутки".
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московская область (подмосковье), продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Продукты

Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПроизводство тостового хлеба
Производство тостового хлеба - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Производство тостового хлеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подмосковное предприятие будет производить тостовый хлеб, сейчас на заводе монтируют новую линию, её открытие запланировано на лето, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Новая линия полностью автоматизирована и будет производить до 30 тонн тостового хлеба в сутки. Планируется изготовление двух видов новой продукции - это зерновой и классический тостовый хлеб", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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Более 33 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий было произведено в 2022 году на предприятии "Дедовский хлеб", который будет производить тостовый хлеб. Производство на предприятии оптимизируется, например, работает полностью автоматизированный участок по приготовлению теста, на обслуживание которого необходим только один специалист. Один такой участок "обеспечивает тестом сразу две линии производительностью 60 тонн готовой продукции в сутки".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Продукты
 
 
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