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Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба
Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба - РИА Новости, 14.03.2023
Предприятие в Подмосковье начнет производство тостового хлеба
Подмосковное предприятие будет производить тостовый хлеб, сейчас на заводе монтируют новую линию, её открытие запланировано на лето, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:58
2023-03-14T13:58
2023-03-14T14:03
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подмосковное предприятие будет производить тостовый хлеб, сейчас на заводе монтируют новую линию, её открытие запланировано на лето, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия."Новая линия полностью автоматизирована и будет производить до 30 тонн тостового хлеба в сутки. Планируется изготовление двух видов новой продукции - это зерновой и классический тостовый хлеб", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Более 33 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий было произведено в 2022 году на предприятии "Дедовский хлеб", который будет производить тостовый хлеб. Производство на предприятии оптимизируется, например, работает полностью автоматизированный участок по приготовлению теста, на обслуживание которого необходим только один специалист. Один такой участок "обеспечивает тестом сразу две линии производительностью 60 тонн готовой продукции в сутки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Продукты
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подмосковное предприятие будет производить тостовый хлеб, сейчас на заводе монтируют новую линию, её открытие запланировано на лето, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Новая линия полностью автоматизирована и будет производить до 30 тонн тостового хлеба в сутки. Планируется изготовление двух видов новой продукции - это зерновой и классический тостовый хлеб", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году
Более 33 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий было произведено в 2022 году на предприятии "Дедовский хлеб", который будет производить тостовый хлеб. Производство на предприятии оптимизируется, например, работает полностью автоматизированный участок по приготовлению теста, на обслуживание которого необходим только один специалист. Один такой участок "обеспечивает тестом сразу две линии производительностью 60 тонн готовой продукции в сутки".