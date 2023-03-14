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Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kherson-1857749071.html
Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье
Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье - РИА Новости, 14.03.2023
Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье
На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там просто "брошены" украинскими властями, заявил глава Новокаховского городского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:37
2023-03-14T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там просто "брошены" украинскими властями, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, Киев, обстреливая левый берег, преследует цель "очернить российскую власть" и убить мирных граждан. "Стараются показать, насколько плохо на левобережье, потому что на правом берегу на самом деле гуманитарная катастрофа - люди брошены. А на левом берегу города продолжают жить, находятся под полным контролем, их никто не бросил", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
херсонская область
россия
украина
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в мире, херсонская область , россия, украина, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье

Глава Новой Каховки Леонтьев: Киев бросил жителей правобережья Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там просто "брошены" украинскими властями, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, Киев, обстреливая левый берег, преследует цель "очернить российскую власть" и убить мирных граждан. "Стараются показать, насколько плохо на левобережье, потому что на правом берегу на самом деле гуманитарная катастрофа - люди брошены. А на левом берегу города продолжают жить, находятся под полным контролем, их никто не бросил", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраинаНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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