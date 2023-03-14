https://ria.ru/20230314/kherson-1857749071.html

Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье

Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье - РИА Новости, 14.03.2023

Глава Новой Каховки заявил о гуманитарной катастрофе на правобережье

На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там просто "брошены" украинскими властями, заявил глава Новокаховского городского... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:37

2023-03-14T12:37

2023-03-14T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

украина

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там просто "брошены" украинскими властями, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, Киев, обстреливая левый берег, преследует цель "очернить российскую власть" и убить мирных граждан. "Стараются показать, насколько плохо на левобережье, потому что на правом берегу на самом деле гуманитарная катастрофа - люди брошены. А на левом берегу города продолжают жить, находятся под полным контролем, их никто не бросил", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсонская область

россия

украина

новая каховка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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