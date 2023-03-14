https://ria.ru/20230314/kherson-1857712883.html

Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке

Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2023

Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке

Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:59

2023-03-14T10:59

2023-03-14T11:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Это сделать невозможно - невозможно захватить левый берег в силу многих обстоятельств. И прежде всего, потому что организована глубоко эшелонированная оборона, она не позволит это сделать", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857311022.html

киев

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, новая каховка, херсонская область