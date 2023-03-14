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Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 14.03.2023 (обновлено: 11:59 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/kherson-1857712883.html
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2023
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке
Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:59
2023-03-14T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Это сделать невозможно - невозможно захватить левый берег в силу многих обстоятельств. И прежде всего, потому что организована глубоко эшелонированная оборона, она не позволит это сделать", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857311022.html
киев
новая каховка
херсонская область
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в мире, киев, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Новая Каховка, Херсонская область
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке

Глава Новой Каховки исключил возможность захвата левобережья в Херсонской области Киевом

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Это сделать невозможно - невозможно захватить левый берег в силу многих обстоятельств. И прежде всего, потому что организована глубоко эшелонированная оборона, она не позволит это сделать", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевНовая КаховкаХерсонская область
 
 
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