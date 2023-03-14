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Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2023
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке
Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:59
2023-03-14T10:59
2023-03-14T11:59
специальная военная операция на украине
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киев
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России создали на левобережье Херсонской области глубоко эшелонированную оборону, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Это сделать невозможно - невозможно захватить левый берег в силу многих обстоятельств. И прежде всего, потому что организована глубоко эшелонированная оборона, она не позволит это сделать", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857311022.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Новая Каховка, Херсонская область
Киев не сможет захватить херсонское левобережье, заявили в Новой Каховке
Глава Новой Каховки исключил возможность захвата левобережья в Херсонской области Киевом