https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857734018.html

Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ

Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023

Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ

Жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области подверглись "жесточайшему" обстрелу со стороны украинских войск этой ночью, разрушены дома, объекты... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:56

2023-03-14T11:56

2023-03-14T11:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области подверглись "жесточайшему" обстрелу со стороны украинских войск этой ночью, разрушены дома, объекты инфраструктуры и ЛЭП, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Сегодня ночью город в очередной раз подвергся жесточайшему обстрелу. Под ударами были исключительно мирные кварталы, было около 15-20 прилетов 120-миллиметровых мин. По всему городу осколки, разрушены дома, объекты инфраструктуры, заправки, линии электропередач", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, город находится под ежедневными многократными обстрелами уже на протяжении 10 месяцев. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230314/vzryv-1857730818.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)