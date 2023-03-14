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Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857734018.html
Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ
Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ
Жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области подверглись "жесточайшему" обстрелу со стороны украинских войск этой ночью, разрушены дома, объекты... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:56
2023-03-14T11:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области подверглись "жесточайшему" обстрелу со стороны украинских войск этой ночью, разрушены дома, объекты инфраструктуры и ЛЭП, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Сегодня ночью город в очередной раз подвергся жесточайшему обстрелу. Под ударами были исключительно мирные кварталы, было около 15-20 прилетов 120-миллиметровых мин. По всему городу осколки, разрушены дома, объекты инфраструктуры, заправки, линии электропередач", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, город находится под ежедневными многократными обстрелами уже на протяжении 10 месяцев. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857730818.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Власти Новой Каховки рассказали о ночном обстреле города ВСУ

Глава Новой Каховки Леонтьев: жилые кварталы города подверглись жесточайшему обстрелу ВСУ

© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела в городе Новая Каховка
Последствия обстрела в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округа
Последствия обстрела в городе Новая Каховка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области подверглись "жесточайшему" обстрелу со стороны украинских войск этой ночью, разрушены дома, объекты инфраструктуры и ЛЭП, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Сегодня ночью город в очередной раз подвергся жесточайшему обстрелу. Под ударами были исключительно мирные кварталы, было около 15-20 прилетов 120-миллиметровых мин. По всему городу осколки, разрушены дома, объекты инфраструктуры, заправки, линии электропередач", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, город находится под ежедневными многократными обстрелами уже на протяжении 10 месяцев.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Осколок снаряда в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Вчера, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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