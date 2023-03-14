Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 14.03.2023 (обновлено: 14:57 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/izbienie-1857785201.html
Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки
Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки - РИА Новости, 14.03.2023
Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки
Измайловский суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об избиении молодого человека, который заступился за... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:33
2023-03-14T14:57
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Залибекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву - 11 лет строгого режима, Ханмагомедову - 12 лет строгого режима", - рассказал собеседник агентства. Уточняется, что всем трем также назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год каждому. Таким образом, Залибекову вменялось лишь нападение на молодого человека, Мусалиева также обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством, Ханмагомедова - в применении насилия к представителю власти и его оскорблении.По данным следствия, 4 октября 2021 года в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик. В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих фигурантов. Им были предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин, он поручил руководству метрополитена поощрить Ковалева 2 миллионами рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.
https://ria.ru/20230224/draka-1854116538.html
https://ria.ru/20230130/arest-1848492939.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московский метрополитен, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки

Суд приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии избивших мужчину в московском метро

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Залибекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву - 11 лет строгого режима, Ханмагомедову - 12 лет строгого режима", - рассказал собеседник агентства. Уточняется, что всем трем также назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год каждому.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку
24 февраля, 13:05
Таким образом, Залибекову вменялось лишь нападение на молодого человека, Мусалиева также обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством, Ханмагомедова - в применении насилия к представителю власти и его оскорблении.
По данным следствия, 4 октября 2021 года в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.
В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих фигурантов. Им были предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин, он поручил руководству метрополитена поощрить Ковалева 2 миллионами рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.
Суд арестовал жителя Курска, избившего двух человек в московском метро - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Суд арестовал мужчину, избившего двух человек в московском метро
30 января, 17:58
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский метрополитенСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала