https://ria.ru/20230314/izbienie-1857785201.html

Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки

Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки - РИА Новости, 14.03.2023

Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки

Измайловский суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об избиении молодого человека, который заступился за... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:33

2023-03-14T14:33

2023-03-14T14:57

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Залибекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву - 11 лет строгого режима, Ханмагомедову - 12 лет строгого режима", - рассказал собеседник агентства. Уточняется, что всем трем также назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год каждому. Таким образом, Залибекову вменялось лишь нападение на молодого человека, Мусалиева также обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством, Ханмагомедова - в применении насилия к представителю власти и его оскорблении.По данным следствия, 4 октября 2021 года в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик. В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих фигурантов. Им были предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин, он поручил руководству метрополитена поощрить Ковалева 2 миллионами рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.

https://ria.ru/20230224/draka-1854116538.html

https://ria.ru/20230130/arest-1848492939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф)