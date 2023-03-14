Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
13:15 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/it-tsentr-1857763596.html
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций - РИА Новости, 14.03.2023
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций
В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект проработан на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:15
2023-03-14T13:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
центр знаний машук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008153_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_5fa4c65cbe274cd66e845c339c200112.jpg
ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект проработан на стратегической сессии и будет представлен на Всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, который проводит Росмолодежь.По словам Артамонова, сейчас в России таких центров всего три. Это Мастерская управления "Сенеж" (управление), Академия творческих индустрий "Меганом" (креативные индустрии и творчество), Центр знаний "Машук" (образование и просвещение).Артамонов отметил, что в лагере "Прометей" вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется, что центр станет единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку. В качестве направлений работы выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт, управление IT-проектами."Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. И такие центры помогут им двигаться вперед", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230313/izmalkovo-1857455476.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008153_124:0:1261:853_1920x0_80_0_0_8bce36b595083fbf2fa4c9dee679837b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), центр знаний машук, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Центр знаний Машук, Россия

В Липецкой области появится Центр IT-компетенций

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Проект проработан на стратегической сессии и будет представлен на Всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, который проводит Росмолодежь.
По словам Артамонова, сейчас в России таких центров всего три. Это Мастерская управления "Сенеж" (управление), Академия творческих индустрий "Меганом" (креативные индустрии и творчество), Центр знаний "Машук" (образование и просвещение).
Артамонов отметил, что в лагере "Прометей" вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется, что центр станет единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку. В качестве направлений работы выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт, управление IT-проектами.
"Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. И такие центры помогут им двигаться вперед", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Новый кадровый центр открылся в райцентре Липецкой области
13 марта, 10:21
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Центр знаний МашукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала