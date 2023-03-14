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В Липецкой области появится Центр IT-компетенций

В Липецкой области появится Центр IT-компетенций - РИА Новости, 14.03.2023

В Липецкой области появится Центр IT-компетенций

В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект проработан на... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:15

2023-03-14T13:15

2023-03-14T13:15

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

центр знаний машук

россия

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ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект проработан на стратегической сессии и будет представлен на Всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, который проводит Росмолодежь.По словам Артамонова, сейчас в России таких центров всего три. Это Мастерская управления "Сенеж" (управление), Академия творческих индустрий "Меганом" (креативные индустрии и творчество), Центр знаний "Машук" (образование и просвещение).Артамонов отметил, что в лагере "Прометей" вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется, что центр станет единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку. В качестве направлений работы выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт, управление IT-проектами."Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. И такие центры помогут им двигаться вперед", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230313/izmalkovo-1857455476.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), центр знаний машук, россия