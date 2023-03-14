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В Липецкой области появится Центр IT-компетенций
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций - РИА Новости, 14.03.2023
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций
В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект проработан на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:15
2023-03-14T13:15
2023-03-14T13:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
центр знаний машук
россия
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ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект проработан на стратегической сессии и будет представлен на Всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, который проводит Росмолодежь.По словам Артамонова, сейчас в России таких центров всего три. Это Мастерская управления "Сенеж" (управление), Академия творческих индустрий "Меганом" (креативные индустрии и творчество), Центр знаний "Машук" (образование и просвещение).Артамонов отметил, что в лагере "Прометей" вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется, что центр станет единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку. В качестве направлений работы выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт, управление IT-проектами."Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. И такие центры помогут им двигаться вперед", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230313/izmalkovo-1857455476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), центр знаний машук, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Центр знаний Машук, Россия
ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Липецкой области на базе детского лагеря "Прометей" появится круглогодичный Центр IT-компетенций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Проект проработан на стратегической сессии и будет представлен на Всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, который проводит Росмолодежь.
По словам Артамонова, сейчас в России
таких центров всего три. Это Мастерская управления "Сенеж" (управление), Академия творческих индустрий "Меганом" (креативные индустрии и творчество), Центр знаний "Машук
" (образование и просвещение).
Артамонов отметил, что в лагере "Прометей" вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы "Регион для молодых". Планируется, что центр станет единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку. В качестве направлений работы выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт, управление IT-проектами.
"Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. И такие центры помогут им двигаться вперед", – сказал Артамонов.
Новый кадровый центр открылся в райцентре Липецкой области