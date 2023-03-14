https://ria.ru/20230314/investitsii-1857784492.html
В Тюменской области выросли инвестиции в основной капитал
В Тюменской области выросли инвестиции в основной капитал - РИА Новости, 14.03.2023
В Тюменской области выросли инвестиции в основной капитал
Общий объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году достиг 357,8 миллиарда рублей, что на 52 процента больше, чем в предыдущем году,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:28
2023-03-14T14:28
2023-03-14T14:28
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 мар - РИА Новости. Общий объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году достиг 357,8 миллиарда рублей, что на 52 процента больше, чем в предыдущем году, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Отмечается, что рост обусловлен ставкой на местных инвесторов и сохранением мер поддержки бизнеса. "В основной капитал в Тюменской области в 2022 году инвестировано 357,8 миллиарда рублей. 152% по отношению к предыдущему году. Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что в прошлом году предприниматели активно перестраивались на "отечественные рельсы", освободились новые ниши, спрос на продукцию и услуги внутри страны вырос, и бизнес использует эти возможности для развития. Власти области "открыты для сотрудничества, любой инвестор может рассчитывать на поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне", подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20230306/gospodderzhka-1856136600.html
https://ria.ru/20230306/promproizvodstvo-1856135040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
В Тюменской области выросли инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал в Тюменской области за год выросли в полтора раза
ТЮМЕНЬ, 14 мар - РИА Новости.
Общий объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году достиг 357,8 миллиарда рублей, что на 52 процента больше, чем в предыдущем году, заявил в своем Telegram-канале
губернатор Александр Моор.
Отмечается, что рост обусловлен ставкой на местных инвесторов и сохранением мер поддержки бизнеса.
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"В основной капитал в Тюменской области в 2022 году инвестировано 357,8 миллиарда рублей. 152% по отношению к предыдущему году. Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что в прошлом году предприниматели активно перестраивались на "отечественные рельсы", освободились новые ниши, спрос на продукцию и услуги внутри страны вырос, и бизнес использует эти возможности для развития.
Власти области "открыты для сотрудничества, любой инвестор может рассчитывать на поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне", подчеркнул Моор.
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства