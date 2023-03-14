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Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
05:49 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/indoneziya-1857682400.html
Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян
Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян - РИА Новости, 14.03.2023
Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян
Власти Индонезии дадут взвешенную оценку идее губернатора Бали отменить выдачу виз по прибытии для россиян, но туристов из РФ по-прежнему с радостью ждут в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:49
2023-03-14T05:49
туризм
новости - туризм
индонезия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Индонезии дадут взвешенную оценку идее губернатора Бали отменить выдачу виз по прибытии для россиян, но туристов из РФ по-прежнему с радостью ждут в "стране 3 тысяч островов", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Таварес. В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайян Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства" По словам посла, предложение губернатора Бали было действительно выдвинуто из-за различных нарушений как иммиграционного законодательства, так и правил дорожного движения на острове. Посол отметил, что в случае если центральное правительство одобрит предложение губернатора Бали приостановить выдачу виз по прибытии, российские туристы по-прежнему смогут обращаться за визой в посольство Индонезии в Москве. "Российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали", - заключил посол.
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новости - туризм, индонезия, россия, бали, хосе таварес, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Россия, Бали, Хосе Таварес, В мире
Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян

Таварес: в Индонезии дадут взвешенную оценку идее отменить визы по прибытии для россиян

© iStock.com / Yumi miniВорота храма Лемпуянг Лухур на Бали
Ворота храма Лемпуянг Лухур на Бали - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© iStock.com / Yumi mini
Ворота храма Лемпуянг Лухур на Бали . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Индонезии дадут взвешенную оценку идее губернатора Бали отменить выдачу виз по прибытии для россиян, но туристов из РФ по-прежнему с радостью ждут в "стране 3 тысяч островов", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.
В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайян Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства"
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По словам посла, предложение губернатора Бали было действительно выдвинуто из-за различных нарушений как иммиграционного законодательства, так и правил дорожного движения на острове.
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"Естественно, все это было раздуто в соцсетях. Я думаю, что соответствующие министерства, в том числе МИД, министерство юстиции и прав человека, минтуризма, оценят и рассмотрят предложение губернатора приостановить действие упрощенной процедуры выдачи виз по прибытии взвешенно и справедливо и примут соответствующее решение", – сказал он.
Посол отметил, что в случае если центральное правительство одобрит предложение губернатора Бали приостановить выдачу виз по прибытии, российские туристы по-прежнему смогут обращаться за визой в посольство Индонезии в Москве.
"Российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали", - заключил посол.
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