https://ria.ru/20230314/indoneziya-1857682400.html

Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян

Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян - РИА Новости, 14.03.2023

Посол Индонезии прокомментировал идею отменить визы по прибытии для россиян

Власти Индонезии дадут взвешенную оценку идее губернатора Бали отменить выдачу виз по прибытии для россиян, но туристов из РФ по-прежнему с радостью ждут в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:49

2023-03-14T05:49

2023-03-14T05:49

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Индонезии дадут взвешенную оценку идее губернатора Бали отменить выдачу виз по прибытии для россиян, но туристов из РФ по-прежнему с радостью ждут в "стране 3 тысяч островов", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Таварес. В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайян Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства" По словам посла, предложение губернатора Бали было действительно выдвинуто из-за различных нарушений как иммиграционного законодательства, так и правил дорожного движения на острове. Посол отметил, что в случае если центральное правительство одобрит предложение губернатора Бали приостановить выдачу виз по прибытии, российские туристы по-прежнему смогут обращаться за визой в посольство Индонезии в Москве. "Российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали", - заключил посол.

https://ria.ru/20230314/knr-1857681677.html

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новости - туризм, индонезия, россия, бали, хосе таварес, в мире