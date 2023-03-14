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Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг"
Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг" - РИА Новости, 14.03.2023
Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг"
Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил сценаристу фильма "Нюрнберг" Александру Звягинцеву Почетную грамоту за вклад в духовно-нравственное... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:17
2023-03-14T20:17
2023-03-14T20:17
кировская область
кировская область
украина
киров
александр звягинцев
александр соколов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил сценаристу фильма "Нюрнберг" Александру Звягинцеву Почетную грамоту за вклад в духовно-нравственное развитие общества, сообщает пресс-служба правительства региона. Киноленту "Нюрнберг", в основу которой лег роман-хроника Звягинцева "На веки вечные", презентовали во вторник в Кирове. Перед презентацией Звягинцев рассказал зрителям об идее создания картины и значимости в мировой истории Нюрнбергского процесса, который определил принципы, которые никогда не должны нарушаться. "Сегодня мы не просто обращаемся к памяти, нашей истории, но и находимся рядом с человеком, который эту историю создает и описывает. Один из идеологических противников нашей страны говорил: для того, чтобы уничтожить народ, нужно отобрать у него память и историю. Такой пример не так давно произошел на Украине. С конца 90-х учебники истории учили украинских детей тому, что единственным их врагом на протяжении всего существования являются русские. Нюрнбергский процесс дал оценку человеконенавистнической идеологии, которая существовала в Германии. Нацизм - это болезнь, которая до сих пор не истреблена и проявляется снова. Более актуальную тему, о которой рассказывает этот фильм, сложно найти", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области. Глава региона вручил Звягинцеву Почетную грамоту губернатора Кировской области за активную культурно-просветительскую деятельность и значительный вклад в духовно-нравственное развитие общества. Художественный фильм "Нюрнберг" сегодня демонстрируется в широком российском прокате. Сам роман "На веки вечные" в 2018 году получил Первую премию ФСБ России в номинации "Лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов федеральной безопасности". Книга переведена на четыре языка.
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кировская область, украина, киров, александр звягинцев, александр соколов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Кировская область, Кировская область, Украина, Киров, Александр Звягинцев, Александр Соколов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг"
Кировский губернатор Соколов вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг" Звягинцеву