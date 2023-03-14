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Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг"

Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг" - РИА Новости, 14.03.2023

Кировский губернатор вручил грамоту сценаристу фильма "Нюрнберг"

Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил сценаристу фильма "Нюрнберг" Александру Звягинцеву Почетную грамоту за вклад в духовно-нравственное... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:17

2023-03-14T20:17

2023-03-14T20:17

кировская область

кировская область

украина

киров

александр звягинцев

александр соколов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил сценаристу фильма "Нюрнберг" Александру Звягинцеву Почетную грамоту за вклад в духовно-нравственное развитие общества, сообщает пресс-служба правительства региона. Киноленту "Нюрнберг", в основу которой лег роман-хроника Звягинцева "На веки вечные", презентовали во вторник в Кирове. Перед презентацией Звягинцев рассказал зрителям об идее создания картины и значимости в мировой истории Нюрнбергского процесса, который определил принципы, которые никогда не должны нарушаться. "Сегодня мы не просто обращаемся к памяти, нашей истории, но и находимся рядом с человеком, который эту историю создает и описывает. Один из идеологических противников нашей страны говорил: для того, чтобы уничтожить народ, нужно отобрать у него память и историю. Такой пример не так давно произошел на Украине. С конца 90-х учебники истории учили украинских детей тому, что единственным их врагом на протяжении всего существования являются русские. Нюрнбергский процесс дал оценку человеконенавистнической идеологии, которая существовала в Германии. Нацизм - это болезнь, которая до сих пор не истреблена и проявляется снова. Более актуальную тему, о которой рассказывает этот фильм, сложно найти", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области. Глава региона вручил Звягинцеву Почетную грамоту губернатора Кировской области за активную культурно-просветительскую деятельность и значительный вклад в духовно-нравственное развитие общества. Художественный фильм "Нюрнберг" сегодня демонстрируется в широком российском прокате. Сам роман "На веки вечные" в 2018 году получил Первую премию ФСБ России в номинации "Лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов федеральной безопасности". Книга переведена на четыре языка.

https://ria.ru/20221215/kirovskaya-1838873903.html

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кировская область, украина, киров, александр звягинцев, александр соколов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)