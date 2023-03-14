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Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 14.03.2023 (обновлено: 16:52 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/gosudarstvennost-1857824055.html
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности - РИА Новости, 14.03.2023
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности
Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:28
2023-03-14T16:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
улан-удэнский авиационный завод
россия
украина
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России же это борьба за людей и за выживание российской государственности."Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, – можно теперь прямо об этом сказать, – дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имею в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Он подчеркнул, что Россия – это многонациональная страна, и эти люди – часть народа."Вы знаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ничем, они такие же как мы, они часть нашего народа. Как же их можно бросить?" - сказал Путин.По словам президента, для России это не просто борьба за геополитическое состояние, это борьба за существование самой российской государственности."Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнер – у них же одна задача, и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам – вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
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Путин о СВО: для нас это борьба за выживание российской государственности
ПУТИН О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ: ЕСЛИ ДЛЯ ЗАПАДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УЛУЧШЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ДЛЯ НАС ЭТО БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РФ
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владимир путин, политика, улан-удэнский авиационный завод, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Улан-Удэнский авиационный завод, Россия, Украина
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности

Путин назвал ситуацию на Украине борьбой за выживание российской государственности

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России же это борьба за людей и за выживание российской государственности.
"Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, – можно теперь прямо об этом сказать, – дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имею в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
Он подчеркнул, что Россия – это многонациональная страна, и эти люди – часть народа.
"Вы знаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ничем, они такие же как мы, они часть нашего народа. Как же их можно бросить?" - сказал Путин.
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По словам президента, для России это не просто борьба за геополитическое состояние, это борьба за существование самой российской государственности.
"Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнер – у них же одна задача, и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам – вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПолитикаУлан-Удэнский авиационный заводРоссияУкраина
 
 
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