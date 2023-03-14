https://ria.ru/20230314/gosudarstvennost-1857824055.html
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности - РИА Новости, 14.03.2023
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности
Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:28
2023-03-14T16:28
2023-03-14T16:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
улан-удэнский авиационный завод
россия
украина
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России же это борьба за людей и за выживание российской государственности."Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, – можно теперь прямо об этом сказать, – дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имею в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Он подчеркнул, что Россия – это многонациональная страна, и эти люди – часть народа."Вы знаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ничем, они такие же как мы, они часть нашего народа. Как же их можно бросить?" - сказал Путин.По словам президента, для России это не просто борьба за геополитическое состояние, это борьба за существование самой российской государственности."Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнер – у них же одна задача, и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам – вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
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Путин о СВО: для нас это борьба за выживание российской государственности
ПУТИН О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ: ЕСЛИ ДЛЯ ЗАПАДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УЛУЧШЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ДЛЯ НАС ЭТО БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РФ
2023-03-14T16:28
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PT1M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, улан-удэнский авиационный завод, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Улан-Удэнский авиационный завод, Россия, Украина
Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности
Путин назвал ситуацию на Украине борьбой за выживание российской государственности
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России же это борьба за людей и за выживание российской государственности.
"Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, – можно теперь прямо об этом сказать, – дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имею в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода
.
Он подчеркнул, что Россия – это многонациональная страна, и эти люди – часть народа.
"Вы знаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ничем, они такие же как мы, они часть нашего народа. Как же их можно бросить?" - сказал Путин.
США разучились говорить правду
По словам президента, для России это не просто борьба за геополитическое состояние, это борьба за существование самой российской государственности.
"Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнер – у них же одна задача, и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам – вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал Путин.