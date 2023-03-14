https://ria.ru/20230314/gosudarstvennost-1857824055.html

Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности

Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности - РИА Новости, 14.03.2023

Путин назвал СВО борьбой за выживание российской государственности

Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:28

2023-03-14T16:28

2023-03-14T16:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

политика

улан-удэнский авиационный завод

россия

украина

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России же это борьба за людей и за выживание российской государственности."Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, – можно теперь прямо об этом сказать, – дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имею в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Он подчеркнул, что Россия – это многонациональная страна, и эти люди – часть народа."Вы знаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ничем, они такие же как мы, они часть нашего народа. Как же их можно бросить?" - сказал Путин.По словам президента, для России это не просто борьба за геополитическое состояние, это борьба за существование самой российской государственности."Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнер – у них же одна задача, и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам – вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Путин о СВО: для нас это борьба за выживание российской государственности ПУТИН О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ: ЕСЛИ ДЛЯ ЗАПАДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УЛУЧШЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ДЛЯ НАС ЭТО БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РФ 2023-03-14T16:28 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, улан-удэнский авиационный завод, россия, украина