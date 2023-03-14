https://ria.ru/20230314/genprokuratura-1857793901.html
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 14.03.2023
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:03
2023-03-14T15:03
2023-03-14T15:06
генеральная прокуратура рф
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению законности, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого марта президент примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b0f469c84e70d95de4d58e7eb505494d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, политика
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин 15 марта в Генпрокуратуре подведет итоги и определит задачи по укреплению законности