https://ria.ru/20230314/genprokuratura-1857793901.html

Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 14.03.2023

Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:03

2023-03-14T15:03

2023-03-14T15:06

генеральная прокуратура рф

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению законности, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого марта президент примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, политика