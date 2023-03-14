Рейтинг@Mail.ru
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.03.2023 (обновлено: 15:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/genprokuratura-1857793901.html
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 14.03.2023
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:03
2023-03-14T15:06
генеральная прокуратура рф
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению законности, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого марта президент примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b0f469c84e70d95de4d58e7eb505494d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, политика
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Путин 15 марта в Генпрокуратуре подведет итоги и определит задачи по укреплению законности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, подведет итоги и определит задачи по укреплению законности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого марта президент примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
31 января, 14:17
 
Генеральная прокуратура РФРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала