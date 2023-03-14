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"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы - РИА Новости, 14.03.2023
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17:41 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/gazoprovody-1857850174.html
"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы
"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы - РИА Новости, 14.03.2023
"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы
У "Газпрома" есть идея объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов, учитывая возможное появление "Силы Сибири — 2", это делает привлекательным РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:41
2023-03-14T17:41
сила сибири — 2
газпром
владимир путин
экономика
россия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. У "Газпрома" есть идея объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов, учитывая возможное появление "Силы Сибири — 2", это делает привлекательным развитие газотранспортной системы на Востоке страны из-за более высоких цен на экспорт, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. "Но поскольку сейчас у нас и во Владивосток труба идет, здесь сейчас труба, во-первых, можно сделать соединение, и нужно сделать соединение; во-вторых, у "Газпрома" есть идея соединить европейскую систему газопроводов и потом дальневосточную систему газопроводов. С учетом того, что "Сила Сибири — 2" у нас назревает, все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы здесь, потому что цены на экспорт гораздо выше, чем цены внутри страны, что дает возможность "Газпрому" обеспечить значительную часть населения", - сказал он. Путин добавил, что сейчас средняя газификация по стране - 73%, а восточная часть страны ранее не развивалась, в нее не "подтягивалось" газопроводных сетей. "Видите, как складывалась газовая трубопроводная система еще Советского Союза, восток страны он же не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части", - заключил он.
https://ria.ru/20230303/gazprom-1855767347.html
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сила сибири — 2, газпром, владимир путин, экономика, россия
Сила Сибири — 2, Газпром, Владимир Путин, Экономика, Россия
"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы

Путин: "Газпром" хочет объединить европейскую и дальневосточную системы газопроводов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазопровод "Газпрома"
Газопровод Газпрома - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод "Газпрома". Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. У "Газпрома" есть идея объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов, учитывая возможное появление "Силы Сибири — 2", это делает привлекательным развитие газотранспортной системы на Востоке страны из-за более высоких цен на экспорт, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
"Но поскольку сейчас у нас и во Владивосток труба идет, здесь сейчас труба, во-первых, можно сделать соединение, и нужно сделать соединение; во-вторых, у "Газпрома" есть идея соединить европейскую систему газопроводов и потом дальневосточную систему газопроводов. С учетом того, что "Сила Сибири — 2" у нас назревает, все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы здесь, потому что цены на экспорт гораздо выше, чем цены внутри страны, что дает возможность "Газпрому" обеспечить значительную часть населения", - сказал он.
Путин добавил, что сейчас средняя газификация по стране - 73%, а восточная часть страны ранее не развивалась, в нее не "подтягивалось" газопроводных сетей.
"Видите, как складывалась газовая трубопроводная система еще Советского Союза, восток страны он же не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части", - заключил он.
Московский НПЗ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Сила Сибири — 2ГазпромВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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