https://ria.ru/20230314/gazoprovody-1857850174.html

"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы

"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы - РИА Новости, 14.03.2023

"Газпром" хочет объединить европейские и дальневосточные газопроводы

У "Газпрома" есть идея объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов, учитывая возможное появление "Силы Сибири — 2", это делает привлекательным РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:41

2023-03-14T17:41

2023-03-14T17:41

сила сибири — 2

газпром

владимир путин

экономика

россия

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. У "Газпрома" есть идея объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов, учитывая возможное появление "Силы Сибири — 2", это делает привлекательным развитие газотранспортной системы на Востоке страны из-за более высоких цен на экспорт, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. "Но поскольку сейчас у нас и во Владивосток труба идет, здесь сейчас труба, во-первых, можно сделать соединение, и нужно сделать соединение; во-вторых, у "Газпрома" есть идея соединить европейскую систему газопроводов и потом дальневосточную систему газопроводов. С учетом того, что "Сила Сибири — 2" у нас назревает, все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы здесь, потому что цены на экспорт гораздо выше, чем цены внутри страны, что дает возможность "Газпрому" обеспечить значительную часть населения", - сказал он. Путин добавил, что сейчас средняя газификация по стране - 73%, а восточная часть страны ранее не развивалась, в нее не "подтягивалось" газопроводных сетей. "Видите, как складывалась газовая трубопроводная система еще Советского Союза, восток страны он же не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части", - заключил он.

https://ria.ru/20230303/gazprom-1855767347.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сила сибири — 2, газпром, владимир путин, экономика, россия