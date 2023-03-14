https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html

Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке

Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.03.2023

Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке

Как только сформируются окончательные договоренности с "китайскими друзьями" о маршрутах газовых сетей, будет понятно, куда они пойдут, тогда и будет ставиться... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:44

2023-03-14T17:44

2023-03-14T17:45

россия

экономика

владимир путин

китай

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Как только сформируются окончательные договоренности с "китайскими друзьями" о маршрутах газовых сетей, будет понятно, куда они пойдут, тогда и будет ставиться вопрос о более широком развитии газификации дальневосточных регионов, заявил президент России Владимир Путин. "Вот как только окончательно сложится договоренность с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Он добавил, что это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, трубной промышленности, рабочие места и дополнительные налоги пойдут во все уровни налоговой системы. "Так что это очень хороший проект. Но, конечно, мы прежде всего должны думать о том, чтобы людям... в стране жилось лучше и комфортнее. Это не будет забыто", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20221228/rekord-1841956318.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, владимир путин, китай