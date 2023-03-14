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Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.03.2023
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17:44 14.03.2023 (обновлено: 17:45 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html
Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке
Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.03.2023
Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке
Как только сформируются окончательные договоренности с "китайскими друзьями" о маршрутах газовых сетей, будет понятно, куда они пойдут, тогда и будет ставиться... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:44
2023-03-14T17:45
россия
экономика
владимир путин
китай
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Как только сформируются окончательные договоренности с "китайскими друзьями" о маршрутах газовых сетей, будет понятно, куда они пойдут, тогда и будет ставиться вопрос о более широком развитии газификации дальневосточных регионов, заявил президент России Владимир Путин. "Вот как только окончательно сложится договоренность с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Он добавил, что это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, трубной промышленности, рабочие места и дополнительные налоги пойдут во все уровни налоговой системы. "Так что это очень хороший проект. Но, конечно, мы прежде всего должны думать о том, чтобы людям... в стране жилось лучше и комфортнее. Это не будет забыто", - отметил глава государства.
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россия, экономика, владимир путин, китай
Россия, Экономика, Владимир Путин, Китай
Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке

Путин о газификации на востоке: когда будет договор с Китаем, будут понятны маршруты сетей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Как только сформируются окончательные договоренности с "китайскими друзьями" о маршрутах газовых сетей, будет понятно, куда они пойдут, тогда и будет ставиться вопрос о более широком развитии газификации дальневосточных регионов, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот как только окончательно сложится договоренность с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
Он добавил, что это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, трубной промышленности, рабочие места и дополнительные налоги пойдут во все уровни налоговой системы.
"Так что это очень хороший проект. Но, конечно, мы прежде всего должны думать о том, чтобы людям... в стране жилось лучше и комфортнее. Это не будет забыто", - отметил глава государства.
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