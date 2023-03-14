https://ria.ru/20230314/garantiya-1857747013.html
"Ъ": в России стали чаще ремонтировать бытовую технику по гарантии
"Ъ": в России стали чаще ремонтировать бытовую технику по гарантии - РИА Новости, 14.03.2023
"Ъ": в России стали чаще ремонтировать бытовую технику по гарантии
За прошедший год в России стали чаще обращаться за услугами по гарантийному ремонту мелкой бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:33
2023-03-14T12:33
2023-03-14T12:33
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За прошедший год в России стали чаще обращаться за услугами по гарантийному ремонту мелкой бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди поставщиков электроники.По информации журналистов, из-за роста продаж более дешевой китайской и российской бытовой техники, россияне стали ремонтировать электронику на 20 процентов чаще. Как отметил источник издания, чаще всего ремонта требует малая бытовая техника из более бюджетного сектора."Из-за ухода ряда иностранных производителей потребители вынуждены переходить на технику отечественных и китайских компаний, таких как Scarlett, Polaris и Kitfort. <...> Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится", — заявил "Ъ" коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.Как сообщили изданию в пресс-службе ритейлера "Ситилинк", чаще всего российские покупатели возвращают на гарантийное обслуживание самую ходовую бытовую технику: мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы.
https://ria.ru/20230307/tekhnika-1856275302.html
https://ria.ru/20230311/brendy-1857173581.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
"Ъ": в России стали чаще ремонтировать бытовую технику по гарантии
"Ъ": россияне стали чаще обращаться за гарантийным ремонтом бытовой техники
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
За прошедший год в России стали чаще обращаться за услугами по гарантийному ремонту мелкой бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ
" со ссылкой на источники среди поставщиков электроники.
По информации журналистов, из-за роста продаж более дешевой китайской и российской бытовой техники, россияне стали ремонтировать электронику на 20 процентов чаще. Как отметил источник издания, чаще всего ремонта требует малая бытовая техника из более бюджетного сектора.
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"Из-за ухода ряда иностранных производителей потребители вынуждены переходить на технику отечественных и китайских компаний, таких как Scarlett, Polaris и Kitfort. <...> Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится", — заявил "Ъ" коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.
Как сообщили изданию в пресс-службе ритейлера "Ситилинк", чаще всего российские покупатели возвращают на гарантийное обслуживание самую ходовую бытовую технику: мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы.
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