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Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России - РИА Новости, 14.03.2023
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04:29 14.03.2023 (обновлено: 04:31 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/fishing-1857680178.html
Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России
Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России - РИА Новости, 14.03.2023
Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России
Доля россиян, пытавшихся перейти на фишинговые сайты, расположенные в доменной зоне .ru, в 2022 году снизилась, а на сайты в доменной зоне .com - выросла, среди РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:29
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технологии
россия
лаборатория касперского
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доля россиян, пытавшихся перейти на фишинговые сайты, расположенные в доменной зоне .ru, в 2022 году снизилась, а на сайты в доменной зоне .com - выросла, среди причин - растущая кибербезопасность в РФ, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "По данным "Лаборатории Касперского", в 2022 году доля попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы в доменной зоне .ru среди всех таких попыток перехода снизилась на 26 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. При этом на такое же число процентных пунктов, напротив, увеличился подобный показатель в отношении ресурсов в доменной зоне .com", - сообщили в компании. По мнению экспертов компании, вероятно, это связано с двумя факторами. Во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в России. В результате чего фишинговые сайты в доменной зоне .ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился. Отмечается, что тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 году. В феврале наибольшее количество попыток перехода российских пользователей пришлось на фишинговые страницы в доменной зоне .com (48%), домен .ru занял второе место с 12%.
https://ria.ru/20220119/fishing-1768480523.html
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технологии, россия, лаборатория касперского, экономика
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Экономика
Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России

Kaspersky: фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доля россиян, пытавшихся перейти на фишинговые сайты, расположенные в доменной зоне .ru, в 2022 году снизилась, а на сайты в доменной зоне .com - выросла, среди причин - растущая кибербезопасность в РФ, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"По данным "Лаборатории Касперского", в 2022 году доля попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы в доменной зоне .ru среди всех таких попыток перехода снизилась на 26 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. При этом на такое же число процентных пунктов, напротив, увеличился подобный показатель в отношении ресурсов в доменной зоне .com", - сообщили в компании.
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По мнению экспертов компании, вероятно, это связано с двумя факторами. Во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в России. В результате чего фишинговые сайты в доменной зоне .ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился.
«
"Во-вторых, злоумышленники адаптируют свои тактики и пытаются охватить как можно больше потенциальных жертв - они используют наиболее распространенные доменные зоны и выставляют фильтр по геолокации. Таким образом одна и та же фишинговая или скам-страница может демонстрироваться пользователям в России и в других странах на разных языках, для чего злоумышленники прибегают к автоматическому переводу", - добавили в компании.
Отмечается, что тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 году. В феврале наибольшее количество попыток перехода российских пользователей пришлось на фишинговые страницы в доменной зоне .com (48%), домен .ru занял второе место с 12%.
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