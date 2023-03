https://ria.ru/20230314/fishing-1857680178.html

Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России

Фишинговые сайты переезжают на зарубежные домены из-за блокировок в России

Доля россиян, пытавшихся перейти на фишинговые сайты, расположенные в доменной зоне .ru, в 2022 году снизилась, а на сайты в доменной зоне .com - выросла, среди РИА Новости, 14.03.2023

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доля россиян, пытавшихся перейти на фишинговые сайты, расположенные в доменной зоне .ru, в 2022 году снизилась, а на сайты в доменной зоне .com - выросла, среди причин - растущая кибербезопасность в РФ, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "По данным "Лаборатории Касперского", в 2022 году доля попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы в доменной зоне .ru среди всех таких попыток перехода снизилась на 26 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. При этом на такое же число процентных пунктов, напротив, увеличился подобный показатель в отношении ресурсов в доменной зоне .com", - сообщили в компании. По мнению экспертов компании, вероятно, это связано с двумя факторами. Во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в России. В результате чего фишинговые сайты в доменной зоне .ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился. Отмечается, что тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 году. В феврале наибольшее количество попыток перехода российских пользователей пришлось на фишинговые страницы в доменной зоне .com (48%), домен .ru занял второе место с 12%.

