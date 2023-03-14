https://ria.ru/20230314/elektrorynk-1857829294.html
Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии в ЕС
Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии в ЕС - РИА Новости, 14.03.2023
Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии в ЕС
Европейская комиссия предложила реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для наращивания доли возобновляемых источников и ускорения отказа от газа, говорится в РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:40
2023-03-14T16:40
2023-03-14T16:45
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Европейская комиссия предложила реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для наращивания доли возобновляемых источников и ускорения отказа от газа, говорится в распространенном релизе ЕК. "Комиссия предлагает реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, лучшей защиты потребителей и промышленной конкуренции… поэтапного отказа от газа, снижения зависимости счетов потребителей от неустойчивых цен на ископаемое топливо, будущих скачков цен и потенциального манипулирования рынком", - указывается в распространенном релизе Еврокомиссии. Сообщается также, что "реформа будет способствовать увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии благодаря стабильным долгосрочным ценовым соглашениям, поддерживаемым правительствами, компаниями и гражданами". "Она (реформа – ред.) вводит меры, стимулирующие заключение более долгосрочных контрактов с производителями неископаемой электроэнергии и внедрение экологически чистых гибких решений, чтобы обеспечить конкуренцию с газом", - указывается в документе. Сообщается, что в числе таких решений значатся области "реагирования на спрос и хранения энергии"."Значительно усиливается защита уязвимых потребителей. В соответствии с предлагаемой реформой государства-члены защитят уязвимых потребителей, имеющих задолженность, от отключения. Кроме того, реформа позволяет государствам-членам распространить регулируемые розничные цены на домохозяйства, малые и средние предприятия в случае кризиса", - добавляется в документе.Реформа также предполагает обязать страны Евросоюза назначить "гарантирующих поставщиков" электроэнергии, которые будут обязаны снабжать энергией уязвимых потребителей на регулируемых условиях в экстренных ситуациях и в ограниченный период времени.Предложенная Еврокомиссией реформа, прежде чем вступит в силу, должна пройти обсуждение и утверждение в Европарламенте и в Совете Евросоюза. В Евросоюзе с лета 2021 года в цены на энергоносители были неустойчивыми, с началом украинского конфликта в ЕС констатировали энергетический кризис. ЕС отреагировал на кризис мерами для смягчения воздействия высоких и неустойчивых цен на население и предприятия. Однако лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать комплексную структурную реформу рынка электроэнергии как с целью обеспечения европейского энергетического суверенитета, так и для достижения запланированной климатической нейтральности. О подготовке масштабной реформы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в прошлом году.
https://ria.ru/20230314/raskhody-1857682726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз, европарламент, в мире, природный газ
Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, В мире, Природный газ
Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии в ЕС
Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии ЕС для постепенного отказа от газа
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости.
Европейская комиссия предложила реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для наращивания доли возобновляемых источников и ускорения отказа от газа, говорится в распространенном релизе
ЕК.
"Комиссия предлагает реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, лучшей защиты потребителей и промышленной конкуренции… поэтапного отказа от газа, снижения зависимости счетов потребителей от неустойчивых цен на ископаемое топливо, будущих скачков цен и потенциального манипулирования рынком", - указывается в распространенном релизе Еврокомиссии.
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Сообщается также, что "реформа будет способствовать увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии благодаря стабильным долгосрочным ценовым соглашениям, поддерживаемым правительствами, компаниями и гражданами".
"Она (реформа – ред.) вводит меры, стимулирующие заключение более долгосрочных контрактов с производителями неископаемой электроэнергии и внедрение экологически чистых гибких решений, чтобы обеспечить конкуренцию с газом", - указывается в документе. Сообщается, что в числе таких решений значатся области "реагирования на спрос и хранения энергии".
«
"Это предоставит потребителям широкий выбор контрактов и более четкую информацию перед подписанием контрактов, чтобы у них была возможность зафиксировать безопасные долгосрочные цены для избежания чрезмерных рисков и волатильности", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.
"Значительно усиливается защита уязвимых потребителей. В соответствии с предлагаемой реформой государства-члены защитят уязвимых потребителей, имеющих задолженность, от отключения. Кроме того, реформа позволяет государствам-членам распространить регулируемые розничные цены на домохозяйства, малые и средние предприятия в случае кризиса", - добавляется в документе.
Реформа также предполагает обязать страны Евросоюза назначить "гарантирующих поставщиков" электроэнергии, которые будут обязаны снабжать энергией уязвимых потребителей на регулируемых условиях в экстренных ситуациях и в ограниченный период времени.
Предложенная Еврокомиссией реформа, прежде чем вступит в силу, должна пройти обсуждение и утверждение в Европарламенте
и в Совете Евросоюза
.
В Евросоюзе с лета 2021 года в цены на энергоносители были неустойчивыми, с началом украинского конфликта в ЕС констатировали энергетический кризис. ЕС отреагировал на кризис мерами для смягчения воздействия высоких и неустойчивых цен на население и предприятия. Однако лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать комплексную структурную реформу рынка электроэнергии как с целью обеспечения европейского энергетического суверенитета, так и для достижения запланированной климатической нейтральности. О подготовке масштабной реформы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
объявила в прошлом году.
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