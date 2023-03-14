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Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе - РИА Новости, 14.03.2023
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16:30 14.03.2023 (обновлено: 16:52 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе - РИА Новости, 14.03.2023
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе
Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели рассчитывают, что в среднесрочной перспективе создадут России проблемы в экономике, такие риски... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:30
2023-03-14T16:52
экономика
россия
улан-удэ
владимир путин
политика
республика бурятия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели рассчитывают, что в среднесрочной перспективе создадут России проблемы в экономике, такие риски есть, но все будет нормально."Надо признать, что эти наши, значит, недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем. Почему, на предприятиях длительного цикла требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", - сказал он в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Также Путин отметил, что сейчас в России внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства. "Это и производственная промышленная ипотека, это льготирование и создание определенных промышленных кластеров", - пояснил президент России.
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
россия
улан-удэ
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экономика, россия, улан-удэ, владимир путин, политика, республика бурятия
Экономика, Россия, Улан-Удэ, Владимир Путин, Политика, Республика Бурятия
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе

Президент Путин допустил наличие рисков для экономики России в среднесрочной перспективе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели рассчитывают, что в среднесрочной перспективе создадут России проблемы в экономике, такие риски есть, но все будет нормально.
"Надо признать, что эти наши, значит, недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем. Почему, на предприятиях длительного цикла требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", - сказал он в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
Также Путин отметил, что сейчас в России внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства. "Это и производственная промышленная ипотека, это льготирование и создание определенных промышленных кластеров", - пояснил президент России.
Путин о повышении экономического суверенитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
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ЭкономикаРоссияУлан-УдэВладимир ПутинПолитикаРеспублика Бурятия
 
 
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