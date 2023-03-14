https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе - РИА Новости, 14.03.2023
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе
Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели рассчитывают, что в среднесрочной перспективе создадут России проблемы в экономике, такие риски... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:30
2023-03-14T16:30
2023-03-14T16:52
экономика
россия
улан-удэ
владимир путин
политика
республика бурятия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели рассчитывают, что в среднесрочной перспективе создадут России проблемы в экономике, такие риски есть, но все будет нормально."Надо признать, что эти наши, значит, недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем. Почему, на предприятиях длительного цикла требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", - сказал он в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Также Путин отметил, что сейчас в России внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства. "Это и производственная промышленная ипотека, это льготирование и создание определенных промышленных кластеров", - пояснил президент России.
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
россия
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, улан-удэ, владимир путин, политика, республика бурятия
Экономика, Россия, Улан-Удэ, Владимир Путин, Политика, Республика Бурятия
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе
Президент Путин допустил наличие рисков для экономики России в среднесрочной перспективе