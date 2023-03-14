Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/dukhi-1857865527.html
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами - РИА Новости, 14.03.2023
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами
Московские правоохранители проверяют информацию о якобы отравлении 19-летней студентки духами, сам парфюм уже направлен на исследование, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:39
2023-03-14T18:39
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские правоохранители проверяют информацию о якобы отравлении 19-летней студентки духами, сам парфюм уже направлен на исследование, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, в полицию обратилась мать 19-летней студентки одного из московских колледжей. Женщина рассказала правоохранителям, что ее дочь якобы отравлена духами. Заявительница уточнила, что парфюм ее дочери вручил незнакомый молодой человек, когда она остановилась на дороге из-за затора. "В настоящее время полицейские проверяют достоверность сведений, изложенных в обращении. Выясняются маршрут движения машины студентки в день предполагаемого инцидента и другие обстоятельства... Содержимое флакона направлено на исследование. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230314/otravlenie-1857848337.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами

Московская полиция проверит информацию об отравлении 19-летней студентки духами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские правоохранители проверяют информацию о якобы отравлении 19-летней студентки духами, сам парфюм уже направлен на исследование, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации главка, в полицию обратилась мать 19-летней студентки одного из московских колледжей. Женщина рассказала правоохранителям, что ее дочь якобы отравлена духами. Заявительница уточнила, что парфюм ее дочери вручил незнакомый молодой человек, когда она остановилась на дороге из-за затора.
"В настоящее время полицейские проверяют достоверность сведений, изложенных в обращении. Выясняются маршрут движения машины студентки в день предполагаемого инцидента и другие обстоятельства... Содержимое флакона направлено на исследование. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом
Вчера, 17:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала