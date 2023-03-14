https://ria.ru/20230314/dukhi-1857865527.html
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами - РИА Новости, 14.03.2023
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами
Московские правоохранители проверяют информацию о якобы отравлении 19-летней студентки духами, сам парфюм уже направлен на исследование, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:39
2023-03-14T18:39
2023-03-14T18:39
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские правоохранители проверяют информацию о якобы отравлении 19-летней студентки духами, сам парфюм уже направлен на исследование, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, в полицию обратилась мать 19-летней студентки одного из московских колледжей. Женщина рассказала правоохранителям, что ее дочь якобы отравлена духами. Заявительница уточнила, что парфюм ее дочери вручил незнакомый молодой человек, когда она остановилась на дороге из-за затора. "В настоящее время полицейские проверяют достоверность сведений, изложенных в обращении. Выясняются маршрут движения машины студентки в день предполагаемого инцидента и другие обстоятельства... Содержимое флакона направлено на исследование. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230314/otravlenie-1857848337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве проверят сообщения об отравлении студентки духами
Московская полиция проверит информацию об отравлении 19-летней студентки духами