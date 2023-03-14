https://ria.ru/20230314/dtp-1857742428.html
Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу
Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу - РИА Новости, 14.03.2023
Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу
Водителя, сбившего остановку с людьми в Алтайском крае, заключили под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:25
2023-03-14T12:25
2023-03-14T12:25
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Водителя, сбившего остановку с людьми в Алтайском крае, заключили под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Авария произошла в воскресенье днем на дороге "Новоалтайск - поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда". Водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта и попытался сбежать, его задержали. Предположительно, он был пьян. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. "Сегодня прокурором поддержано ходатайство следователя об избрании судом ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом определен срок содержания под стражей до 12.05.2023", - сообщила Антошкина.
https://ria.ru/20221128/dtp-1834734004.html
алтайский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу
Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае и пытавшегося сбежать, заключили под стражу
БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Водителя, сбившего остановку с людьми в Алтайском крае, заключили под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Авария произошла в воскресенье днем на дороге "Новоалтайск - поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда". Водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта и попытался сбежать, его задержали. Предположительно, он был пьян. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
"Сегодня прокурором поддержано ходатайство следователя об избрании судом ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом определен срок содержания под стражей до 12.05.2023", - сообщила Антошкина.
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