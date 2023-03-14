https://ria.ru/20230314/dtp-1857742428.html

Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу

Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу - РИА Новости, 14.03.2023

Водителя, сбившего остановку с людьми на Алтае, заключили под стражу

Водителя, сбившего остановку с людьми в Алтайском крае, заключили под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:25

2023-03-14T12:25

2023-03-14T12:25

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Водителя, сбившего остановку с людьми в Алтайском крае, заключили под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Авария произошла в воскресенье днем на дороге "Новоалтайск - поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда". Водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта и попытался сбежать, его задержали. Предположительно, он был пьян. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. "Сегодня прокурором поддержано ходатайство следователя об избрании судом ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом определен срок содержания под стражей до 12.05.2023", - сообщила Антошкина.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834734004.html

алтайский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край