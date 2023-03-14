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В Ярославской области применят новый подход к ремонту дорог - РИА Новости, 14.03.2023
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Ярославская область
 
22:05 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html
В Ярославской области применят новый подход к ремонту дорог
В Ярославской области применят новый подход к ремонту дорог - РИА Новости, 14.03.2023
В Ярославской области применят новый подход к ремонту дорог
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил пересмотреть подход к ремонту дорог межмуниципального и местного значения – по его словам, надо... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:05
2023-03-14T22:05
ярославская область
общество
ярославская область
углич
переславль-залесский
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил пересмотреть подход к ремонту дорог межмуниципального и местного значения – по его словам, надо минимизировать ямочный ремонт и перейти к восстановлению крупных участков, сообщает правительство региона. Сообщается, что новые подходы при организации ремонта на дорогах межмуниципального и местного значения обсудили участники оперативного совещания под руководством губернатора. По словам Евраева, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в области предстоит отремонтировать порядка 200 километров дорог региональной и муниципальной собственности, а за счет лимитов 2024 года – привести в порядок еще более 100 километров дорог. "Около 30 километров региональной сети планируем отремонтировать за счет средств на содержание дорог, заменив изношенные слои асфальтобетонного покрытия. Надо минимизировать ямочный ремонт, это деньги на ветер, и постараться перейти к так называемому карточному ремонту – к восстановлению более крупных участков асфальтобетонного покрытия", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул: если дорога протяженностью пять километров имеет в плохом состоянии только двухкилометровый участок, то ремонтировать надо не всю дорогу, а только этот отрезок. По словам губернатора, вопрос по каждой дороге будет рассмотрен отдельно. "Дороги – дорогое удовольствие, чтобы просто так брать и спускать деньги. Тройной контроль будет по каждому объекту, чтобы каждый рубль тратить эффективно. Задача – сделать так, чтобы по области, по городам можно было проехать. Особое внимание уделим ключевым дорогам в районных центрах", - подчеркнул глава региона. Он призвал глав муниципальных образований обращаться с заявками на ремонт в профильный департамент. Евраев отметил, что самая тяжелая ситуация в дорожной сфере сложилась в Угличе. Правительство области берет вопрос под контроль. Также в числе наиболее проблемных муниципальных образований – Переславль-Залесский и Ростов. Отдельное внимание на совещании было уделено ремонту подъездов к соцучреждениям. Евраев потребовал, чтобы в первую очередь ремонтировали подъезды к поликлиникам, школам и детским садам.
https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853820583.html
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общество, ярославская область, углич, переславль-залесский, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Углич, Переславль-Залесский, Михаил Евраев

В Ярославской области применят новый подход к ремонту дорог

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ремонт дороги. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил пересмотреть подход к ремонту дорог межмуниципального и местного значения – по его словам, надо минимизировать ямочный ремонт и перейти к восстановлению крупных участков, сообщает правительство региона.
Сообщается, что новые подходы при организации ремонта на дорогах межмуниципального и местного значения обсудили участники оперативного совещания под руководством губернатора.
По словам Евраева, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в области предстоит отремонтировать порядка 200 километров дорог региональной и муниципальной собственности, а за счет лимитов 2024 года – привести в порядок еще более 100 километров дорог.
"Около 30 километров региональной сети планируем отремонтировать за счет средств на содержание дорог, заменив изношенные слои асфальтобетонного покрытия. Надо минимизировать ямочный ремонт, это деньги на ветер, и постараться перейти к так называемому карточному ремонту – к восстановлению более крупных участков асфальтобетонного покрытия", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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Глава региона подчеркнул: если дорога протяженностью пять километров имеет в плохом состоянии только двухкилометровый участок, то ремонтировать надо не всю дорогу, а только этот отрезок.
По словам губернатора, вопрос по каждой дороге будет рассмотрен отдельно. "Дороги – дорогое удовольствие, чтобы просто так брать и спускать деньги. Тройной контроль будет по каждому объекту, чтобы каждый рубль тратить эффективно. Задача – сделать так, чтобы по области, по городам можно было проехать. Особое внимание уделим ключевым дорогам в районных центрах", - подчеркнул глава региона.
Он призвал глав муниципальных образований обращаться с заявками на ремонт в профильный департамент.
Евраев отметил, что самая тяжелая ситуация в дорожной сфере сложилась в Угличе. Правительство области берет вопрос под контроль. Также в числе наиболее проблемных муниципальных образований – Переславль-Залесский и Ростов.
Отдельное внимание на совещании было уделено ремонту подъездов к соцучреждениям. Евраев потребовал, чтобы в первую очередь ремонтировали подъезды к поликлиникам, школам и детским садам.

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