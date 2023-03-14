https://ria.ru/20230314/donetsk-1857794287.html

Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:05

2023-03-14T15:05

2023-03-14T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как сообщается в телеграм-канале ведомства, беспилотник был зафиксирован в 12.00 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняются.В понедельник украинские войска также сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате пострадали пять человек.

https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857734018.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк