https://ria.ru/20230314/donetsk-1857794287.html
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:05
2023-03-14T15:05
2023-03-14T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как сообщается в телеграм-канале ведомства, беспилотник был зафиксирован в 12.00 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняются.В понедельник украинские войска также сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате пострадали пять человек.
https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857734018.html
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кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка