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Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 14.03.2023 (обновлено: 15:15 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857794287.html
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:05
2023-03-14T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как сообщается в телеграм-канале ведомства, беспилотник был зафиксирован в 12.00 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняются.В понедельник украинские войска также сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате пострадали пять человек.
https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857734018.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, беспилотник был зафиксирован в 12.00 мск. Тип боеприпаса и точка вылета БПЛА не уточняются.
В понедельник украинские войска также сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате пострадали пять человек.
Последствия обстрела в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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