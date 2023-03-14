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Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
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11:13 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857717066.html
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр
Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:13
2023-03-14T11:13
общество
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "За девять лет он изранен, ему тяжело, ему сложно, но он продолжает жить. Борется, продолжает жить. Он обязательно победит и выживет", - сказал Кулемзин. По его словам, труженики города "не ропщут и не ищут никаких оправданий", а продолжают выполнять свою работу даже под обстрелами украинских силовиков. "Как говорят: делай что должен, и будь что будет", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html
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общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Общество, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр

Мэр Донецка Кулемзин: город изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкИконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.
"За девять лет он изранен, ему тяжело, ему сложно, но он продолжает жить. Борется, продолжает жить. Он обязательно победит и выживет", - сказал Кулемзин.
Донецк - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Донецке продолжат высаживать розы, которыми город знаменит
Вчера, 10:12
По его словам, труженики города "не ропщут и не ищут никаких оправданий", а продолжают выполнять свою работу даже под обстрелами украинских силовиков.
"Как говорят: делай что должен, и будь что будет", - добавил мэр.
Поврежденный мост в Кировском районе Донецка в результате прямого попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города
Вчера, 08:12
 
ОбществоДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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