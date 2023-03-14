https://ria.ru/20230314/donetsk-1857717066.html
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр
Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:13
2023-03-14T11:13
2023-03-14T11:13
общество
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "За девять лет он изранен, ему тяжело, ему сложно, но он продолжает жить. Борется, продолжает жить. Он обязательно победит и выживет", - сказал Кулемзин. По его словам, труженики города "не ропщут и не ищут никаких оправданий", а продолжают выполнять свою работу даже под обстрелами украинских силовиков. "Как говорят: делай что должен, и будь что будет", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Общество, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр
Мэр Донецка Кулемзин: город изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.
"За девять лет он изранен, ему тяжело, ему сложно, но он продолжает жить. Борется, продолжает жить. Он обязательно победит и выживет", - сказал Кулемзин.
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По его словам, труженики города "не ропщут и не ищут никаких оправданий", а продолжают выполнять свою работу даже под обстрелами украинских силовиков.
"Как говорят: делай что должен, и будь что будет", - добавил мэр.
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города