https://ria.ru/20230314/donetsk-1857717066.html

Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр

Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023

Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр

Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:13

2023-03-14T11:13

2023-03-14T11:13

общество

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Донецк изранен, но он выстоит под обстрелами и обязательно победит, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "За девять лет он изранен, ему тяжело, ему сложно, но он продолжает жить. Борется, продолжает жить. Он обязательно победит и выживет", - сказал Кулемзин. По его словам, труженики города "не ропщут и не ищут никаких оправданий", а продолжают выполнять свою работу даже под обстрелами украинских силовиков. "Как говорят: делай что должен, и будь что будет", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)