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Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр - РИА Новости, 14.03.2023
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10:36 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857708112.html
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр - РИА Новости, 14.03.2023
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр
Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:36
2023-03-14T10:36
общество
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Есть такое. Была идея метрополитена, были проектные решения. Лично я как житель абсолютно не возражаю, чтобы в городе было метро. Это хорошее подспорье для развития всей инфраструктуры", - ответил Кулемзин на вопрос, действительно ли в Донецке планируют возобновить строительство метро. Он добавил, что, возможно, от проектных планов придется "кардинально" отойти. "Со стабилизацией военной обстановки, с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры, нужно будет смотреть, нужно актуализировать, чтобы понимать направление линий метро и глубину залегания", - пояснил мэр. Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 км. По данным местной прессы, на 2011 год были прорыты 2 км подземных тоннелей.
https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html
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общество, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк)
Общество, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр

Мэр Донецка Кулемзин: проект метро в городе нуждается в актуализации с учетом реалий

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Есть такое. Была идея метрополитена, были проектные решения. Лично я как житель абсолютно не возражаю, чтобы в городе было метро. Это хорошее подспорье для развития всей инфраструктуры", - ответил Кулемзин на вопрос, действительно ли в Донецке планируют возобновить строительство метро.
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Он добавил, что, возможно, от проектных планов придется "кардинально" отойти. "Со стабилизацией военной обстановки, с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры, нужно будет смотреть, нужно актуализировать, чтобы понимать направление линий метро и глубину залегания", - пояснил мэр.
Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 км. По данным местной прессы, на 2011 год были прорыты 2 км подземных тоннелей.
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