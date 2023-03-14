https://ria.ru/20230314/donetsk-1857708112.html
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр - РИА Новости, 14.03.2023
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр
Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:36
2023-03-14T10:36
2023-03-14T10:36
общество
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746980_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d6d9d8408c8248f535b8819074085d1.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Есть такое. Была идея метрополитена, были проектные решения. Лично я как житель абсолютно не возражаю, чтобы в городе было метро. Это хорошее подспорье для развития всей инфраструктуры", - ответил Кулемзин на вопрос, действительно ли в Донецке планируют возобновить строительство метро. Он добавил, что, возможно, от проектных планов придется "кардинально" отойти. "Со стабилизацией военной обстановки, с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры, нужно будет смотреть, нужно актуализировать, чтобы понимать направление линий метро и глубину залегания", - пояснил мэр. Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 км. По данным местной прессы, на 2011 год были прорыты 2 км подземных тоннелей.
https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746980_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_131d29c4fd746755c1f659f4c316e459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк)
Общество, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр
Мэр Донецка Кулемзин: проект метро в городе нуждается в актуализации с учетом реалий
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Есть такое. Была идея метрополитена, были проектные решения. Лично я как житель абсолютно не возражаю, чтобы в городе было метро. Это хорошее подспорье для развития всей инфраструктуры", - ответил Кулемзин на вопрос, действительно ли в Донецке планируют возобновить строительство метро.
В Донецке продолжат высаживать розы, которыми город знаменит
Он добавил, что, возможно, от проектных планов придется "кардинально" отойти. "Со стабилизацией военной обстановки, с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры, нужно будет смотреть, нужно актуализировать, чтобы понимать направление линий метро и глубину залегания", - пояснил мэр.
Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины
в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 км. По данным местной прессы, на 2011 год были прорыты 2 км подземных тоннелей.
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города