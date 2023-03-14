https://ria.ru/20230314/donetsk-1857708112.html

Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр

Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр - РИА Новости, 14.03.2023

Проект метро в Донецке нуждается в актуализации, считает мэр

Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:36

2023-03-14T10:36

2023-03-14T10:36

общество

донецк

украина

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Есть такое. Была идея метрополитена, были проектные решения. Лично я как житель абсолютно не возражаю, чтобы в городе было метро. Это хорошее подспорье для развития всей инфраструктуры", - ответил Кулемзин на вопрос, действительно ли в Донецке планируют возобновить строительство метро. Он добавил, что, возможно, от проектных планов придется "кардинально" отойти. "Со стабилизацией военной обстановки, с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры, нужно будет смотреть, нужно актуализировать, чтобы понимать направление линий метро и глубину залегания", - пояснил мэр. Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 км. По данным местной прессы, на 2011 год были прорыты 2 км подземных тоннелей.

https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк)