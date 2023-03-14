https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города - РИА Новости, 14.03.2023
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города
Труженики Донецка, работающие в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, заслуживают особого статуса, считает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:12
2023-03-14T08:12
2023-03-14T08:12
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
общество
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Труженики Донецка, работающие в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, заслуживают особого статуса, считает мэр города Алексей Кулемзин. "Мое личное мнение как жителя города и гражданина страны: у нас два фронта, военный и трудовой. И мое личное мнение, что если военные получают, и это справедливо, боевые выплаты, льготы и привилегии, то на трудовом фронте это тоже можно соизмерить и применить", - заявил Кулемзин РИА Новости. По его словам, в центре Донецка сейчас так же опасно, как на окраинах города, близко к линии боевого соприкосновения. По мнению мэра, труженики Донецка могли бы получить статус, сравнимый со статусом работников вредных производств. "Формулировка - это второй вопрос, но это действительно работа в условиях боевых действий", - отметил он.
https://ria.ru/20230314/chest-1857681319.html
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857685644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), общество
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Общество
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города
Алексей Кулемзин: работающие в опасных условиях труженики Донецка заслужили особый статус
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Труженики Донецка, работающие в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, заслуживают особого статуса, считает мэр города Алексей Кулемзин.
"Мое личное мнение как жителя города и гражданина страны: у нас два фронта, военный и трудовой. И мое личное мнение, что если военные получают, и это справедливо, боевые выплаты, льготы и привилегии, то на трудовом фронте это тоже можно соизмерить и применить", - заявил Кулемзин РИА Новости.
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По его словам, в центре Донецка сейчас так же опасно, как на окраинах города, близко к линии боевого соприкосновения.
«
"У нас сегодня никто не скажет, где сейчас опаснее и в каком месте – на Песках или в центре. Поэтому все наши труженики заслуживают статуса", - заявил Кулемзин.
По мнению мэра, труженики Донецка могли бы получить статус, сравнимый со статусом работников вредных производств.
"Формулировка - это второй вопрос, но это действительно работа в условиях боевых действий", - отметил он.
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