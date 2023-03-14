https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html

Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города

Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города - РИА Новости, 14.03.2023

Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города

Труженики Донецка, работающие в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, заслуживают особого статуса, считает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:12

2023-03-14T08:12

2023-03-14T08:12

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

общество

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Труженики Донецка, работающие в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, заслуживают особого статуса, считает мэр города Алексей Кулемзин. "Мое личное мнение как жителя города и гражданина страны: у нас два фронта, военный и трудовой. И мое личное мнение, что если военные получают, и это справедливо, боевые выплаты, льготы и привилегии, то на трудовом фронте это тоже можно соизмерить и применить", - заявил Кулемзин РИА Новости. По его словам, в центре Донецка сейчас так же опасно, как на окраинах города, близко к линии боевого соприкосновения. По мнению мэра, труженики Донецка могли бы получить статус, сравнимый со статусом работников вредных производств. "Формулировка - это второй вопрос, но это действительно работа в условиях боевых действий", - отметил он.

https://ria.ru/20230314/chest-1857681319.html

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857685644.html

донецк

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Дарья Буймова

донецк, алексей кулемзин (донецк), общество