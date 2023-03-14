Рейтинг@Mail.ru
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 14.03.2023 (обновлено: 12:43 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры - РИА Новости, 14.03.2023
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:37
2023-03-14T12:43
происшествия
омская область
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 52-летний депутат Александр Горбачев и его жена Елена не смогли подтвердить доходы, на которые они приобрели квартиру в Омске и машину общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает семейный доход за последние три года. С 2019 года Горбачев находится в должности депутата, других источников дохода у него нет. "В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении этого имущества в доход государства. Суд первой инстанции оставил заявленные исковые требования без удовлетворения. Омским областным судом во второй инстанции заявленные надзорным ведомством требования признаны законными и обоснованными", - отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
https://ria.ru/20230310/moshennichestvo-1857159841.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры

Омский депутат Горбачев, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры и машины

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 52-летний депутат Александр Горбачев и его жена Елена не смогли подтвердить доходы, на которые они приобрели квартиру в Омске и машину общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает семейный доход за последние три года. С 2019 года Горбачев находится в должности депутата, других источников дохода у него нет.
"В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении этого имущества в доход государства. Суд первой инстанции оставил заявленные исковые требования без удовлетворения. Омским областным судом во второй инстанции заявленные надзорным ведомством требования признаны законными и обоснованными", - отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега крышу здания - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Петербурге депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега
10 марта, 23:50
 
ПроисшествияОмская областьОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала