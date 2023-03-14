https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html

Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры

Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры - РИА Новости, 14.03.2023

Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры

Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:37

2023-03-14T12:37

2023-03-14T12:43

происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 52-летний депутат Александр Горбачев и его жена Елена не смогли подтвердить доходы, на которые они приобрели квартиру в Омске и машину общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает семейный доход за последние три года. С 2019 года Горбачев находится в должности депутата, других источников дохода у него нет. "В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении этого имущества в доход государства. Суд первой инстанции оставил заявленные исковые требования без удовлетворения. Омским областным судом во второй инстанции заявленные надзорным ведомством требования признаны законными и обоснованными", - отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

https://ria.ru/20230310/moshennichestvo-1857159841.html

омская область

омск

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Варвара Скокшина

происшествия, омская область, омск