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Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры - РИА Новости, 14.03.2023
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:37
2023-03-14T12:37
2023-03-14T12:43
происшествия
омская область
омск
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачев лишился квартиры и машины, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их покупку, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 52-летний депутат Александр Горбачев и его жена Елена не смогли подтвердить доходы, на которые они приобрели квартиру в Омске и машину общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает семейный доход за последние три года. С 2019 года Горбачев находится в должности депутата, других источников дохода у него нет. "В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении этого имущества в доход государства. Суд первой инстанции оставил заявленные исковые требования без удовлетворения. Омским областным судом во второй инстанции заявленные надзорным ведомством требования признаны законными и обоснованными", - отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
https://ria.ru/20230310/moshennichestvo-1857159841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
Омский депутат Горбачев, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры и машины