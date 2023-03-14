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Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 14.03.2023 (обновлено: 17:30 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/dnepr-1857837349.html
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо
Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:05
2023-03-14T17:30
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
безопасность
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар – РИА Новости. Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо."Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", - сказал Сальдо.По его словам, для контрнаступления украинских войск придется форсировать Днепр, и понадобится высадить значительное количество техники и еще большее - военнослужащих. Однако "в нынешних условиях это невозможно", и разговоры о контрнаступлении украинских войск являются скорее вбросом, чтобы спровоцировать панику среди жителей региона, полагает глава региона.
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херсонская область
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владимир сальдо, безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо

Сальдо назвал попытки высадки десанта на левый берег Днепра обреченными на провал

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар – РИА Новости. Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", - сказал Сальдо.
По его словам, для контрнаступления украинских войск придется форсировать Днепр, и понадобится высадить значительное количество техники и еще большее - военнослужащих. Однако "в нынешних условиях это невозможно", и разговоры о контрнаступлении украинских войск являются скорее вбросом, чтобы спровоцировать панику среди жителей региона, полагает глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоБезопасностьХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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