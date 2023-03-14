https://ria.ru/20230314/dnepr-1857837349.html
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо
Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:05
2023-03-14T17:05
2023-03-14T17:30
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
безопасность
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар – РИА Новости. Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо."Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", - сказал Сальдо.По его словам, для контрнаступления украинских войск придется форсировать Днепр, и понадобится высадить значительное количество техники и еще большее - военнослужащих. Однако "в нынешних условиях это невозможно", и разговоры о контрнаступлении украинских войск являются скорее вбросом, чтобы спровоцировать панику среди жителей региона, полагает глава региона.
https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо
Сальдо назвал попытки высадки десанта на левый берег Днепра обреченными на провал
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар – РИА Новости. Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", - сказал Сальдо.
По его словам, для контрнаступления украинских войск придется форсировать Днепр, и понадобится высадить значительное количество техники и еще большее - военнослужащих. Однако "в нынешних условиях это невозможно", и разговоры о контрнаступлении украинских войск являются скорее вбросом, чтобы спровоцировать панику среди жителей региона, полагает глава региона.
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне