https://ria.ru/20230314/dnepr-1857837349.html

Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо

Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023

Попытки высадки десанта на левый берег обречены на провал, заявил Сальдо

Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:05

2023-03-14T17:05

2023-03-14T17:30

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

безопасность

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар – РИА Новости. Попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил РИА Новости во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо."Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", - сказал Сальдо.По его словам, для контрнаступления украинских войск придется форсировать Днепр, и понадобится высадить значительное количество техники и еще большее - военнослужащих. Однако "в нынешних условиях это невозможно", и разговоры о контрнаступлении украинских войск являются скорее вбросом, чтобы спровоцировать панику среди жителей региона, полагает глава региона.

https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

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россия

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Кирилл Волков

владимир сальдо, безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр