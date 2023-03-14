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Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 14.03.2023 (обновлено: 11:04 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/diversanty-1857708926.html
Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр
Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр - РИА Новости, 14.03.2023
Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр
Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:41
2023-03-14T11:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
безопасность
владимир леонтьев (новая каховка)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти (диверсионные) группы немедленно уничтожаются", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847342266.html
новая каховка
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Безопасность, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр

Глава Новой Каховки Леонтьев: украинские ДРГ постоянно пытаются пересечь Днепр, но тщетно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти (диверсионные) группы немедленно уничтожаются", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
САУ Акация ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
25 января, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьБезопасностьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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