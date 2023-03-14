https://ria.ru/20230314/diversanty-1857708926.html

Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр

Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр - РИА Новости, 14.03.2023

Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр

Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:41

2023-03-14T10:41

2023-03-14T11:04

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

безопасность

владимир леонтьев (новая каховка)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти (диверсионные) группы немедленно уничтожаются", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847342266.html

новая каховка

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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