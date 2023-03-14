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Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр
Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр - РИА Новости, 14.03.2023
Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр
Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:41
2023-03-14T10:41
2023-03-14T11:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
безопасность
владимир леонтьев (новая каховка)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти (диверсионные) группы немедленно уничтожаются", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847342266.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Новой Каховки рассказал о попытках украинских ДРГ пересечь Днепр
Глава Новой Каховки Леонтьев: украинские ДРГ постоянно пытаются пересечь Днепр, но тщетно