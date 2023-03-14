https://ria.ru/20230314/deti-1857834888.html

Онлайн-портал о детском здравоохранении создали для родителей Подмосковья

Онлайн-портал о детском здравоохранении создали для родителей Подмосковья - РИА Новости, 14.03.2023

Онлайн-портал о детском здравоохранении создали для родителей Подмосковья

В Московской области появился новый онлайн-портал "Детство", на котором можно получить всю необходимую информацию о системе детского здравоохранения, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:58

2023-03-14T16:58

2023-03-14T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Московской области появился новый онлайн-портал "Детство", на котором можно получить всю необходимую информацию о системе детского здравоохранения, сообщил телеканал "360".Портал дает советы, рекомендации, рассказывает об анонсах мероприятий. Кроме того, мамам и папампредоставлена информация, направленная на повышение родительской грамотности.Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, на портале медработники смогут ознакомиться с действующими в регионе мерами социальной поддержки, а также узнать, как получить психологическую помощь."Портал будет полезен не только родителям, но и специалистам, работающим в сфере детского здравоохранения. С помощью портала родители смогут узнать полезную и актуальную информацию", – добавила Стригункова.В разработке сервиса участвовали министерство здравоохранения Московской области, учебный центр НИКИ детства и Центр развития цифровых технологий.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)