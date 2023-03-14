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В Харькове демонтировали бюст маршала Блюхера - РИА Новости, 14.03.2023
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17:27 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/demontazh-1857844638.html
В Харькове демонтировали бюст маршала Блюхера
В Харькове демонтировали бюст маршала Блюхера - РИА Новости, 14.03.2023
В Харькове демонтировали бюст маршала Блюхера
В Харькове демонтировали бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера, сообщило во вторник местное издание Kharkiv Today. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:27
2023-03-14T17:27
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Харькове демонтировали бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера, сообщило во вторник местное издание Kharkiv Today. "Коммунальщики демонтировали бюст советского маршала. Ранее его облили краской. Днем 14 марта в Харькове пропало последнее напоминание о Василии Блюхере. Его бюст сняли с дома на улице Сумской", - говорится в сообщении издания на сайте. Василий Блюхер - советский военно-политический деятель, маршал Советского Союза, первый кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, харьков, украина, россия
В мире, Харьков, Украина, Россия
В Харькове демонтировали бюст маршала Блюхера

В Харькове демонтировали бюст маршала СССР Василия Блюхера

CC BY 3.0 / Антон Самарский / Бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в Харькове
Бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
CC BY 3.0 / Антон Самарский /
Бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Харькове демонтировали бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера, сообщило во вторник местное издание Kharkiv Today.
"Коммунальщики демонтировали бюст советского маршала. Ранее его облили краской. Днем 14 марта в Харькове пропало последнее напоминание о Василии Блюхере. Его бюст сняли с дома на улице Сумской", - говорится в сообщении издания на сайте.
Василий Блюхер - советский военно-политический деятель, маршал Советского Союза, первый кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Одесса - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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