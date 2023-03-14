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В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857749684.html
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой - РИА Новости, 14.03.2023
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой
В Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым, сообщили РИА Новости в Хоринской районной администрации. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:39
2023-03-14T12:39
специальная военная операция на украине
общество
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости. В Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым, сообщили РИА Новости в Хоринской районной администрации. Как отметил представитель райадминистрации, Хышикто был мобилизован 22 сентября 2022 года. Он проявил стойкость и мужество в ожесточённых боях под Угледаром, умер после тяжелого ранения 28 февраля 2023 года. "Траурный митинг прошел во вторник, 14 марта, на центральной площади улуса Булум Хоринского района Бурятии. На прощании с погибшим Хышикто Цыбиковым присутствовало очень большое для маленького села количество людей, среди них жители, родные, друзья, представители буддийского духовенства и воинской части, где служил погибший", - рассказал собеседник агентства. Цыбиков Хышикто Базарович родился 10 сентября 1973 года. После армии решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком в Эгитуйский дацан. Затем окончил Агинский Бурятский буддийский институт по специальности "философ-богослов". С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ, там же начал заниматься в мастерской скульптора буддийской атрибутики. Два года они с ламами работали над образом Будды Шакьямуни. Вернувшись в родное село, Хышикто занялся разведением сельскохозяйственных животных. Вместе с единомышленниками каждый год в родном селе он организовывал летние конные скачки.
https://ria.ru/20230130/negrebetskikh-1848486366.html
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общество, улан-удэ
Специальная военная операция на Украине, Общество, Улан-Удэ
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой

В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым

© Фото из соцсетейХышикто Цыбиков
Хышикто Цыбиков
© Фото из соцсетей
Хышикто Цыбиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости. В Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым, сообщили РИА Новости в Хоринской районной администрации.
Как отметил представитель райадминистрации, Хышикто был мобилизован 22 сентября 2022 года. Он проявил стойкость и мужество в ожесточённых боях под Угледаром, умер после тяжелого ранения 28 февраля 2023 года.
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"Траурный митинг прошел во вторник, 14 марта, на центральной площади улуса Булум Хоринского района Бурятии. На прощании с погибшим Хышикто Цыбиковым присутствовало очень большое для маленького села количество людей, среди них жители, родные, друзья, представители буддийского духовенства и воинской части, где служил погибший", - рассказал собеседник агентства.
Цыбиков Хышикто Базарович родился 10 сентября 1973 года. После армии решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком в Эгитуйский дацан. Затем окончил Агинский Бурятский буддийский институт по специальности "философ-богослов". С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ, там же начал заниматься в мастерской скульптора буддийской атрибутики. Два года они с ламами работали над образом Будды Шакьямуни.
Вернувшись в родное село, Хышикто занялся разведением сельскохозяйственных животных. Вместе с единомышленниками каждый год в родном селе он организовывал летние конные скачки.
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