https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857749684.html
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой - РИА Новости, 14.03.2023
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой
В Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым, сообщили РИА Новости в Хоринской районной администрации. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:39
2023-03-14T12:39
2023-03-14T12:39
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общество
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УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости. В Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым, сообщили РИА Новости в Хоринской районной администрации. Как отметил представитель райадминистрации, Хышикто был мобилизован 22 сентября 2022 года. Он проявил стойкость и мужество в ожесточённых боях под Угледаром, умер после тяжелого ранения 28 февраля 2023 года. "Траурный митинг прошел во вторник, 14 марта, на центральной площади улуса Булум Хоринского района Бурятии. На прощании с погибшим Хышикто Цыбиковым присутствовало очень большое для маленького села количество людей, среди них жители, родные, друзья, представители буддийского духовенства и воинской части, где служил погибший", - рассказал собеседник агентства. Цыбиков Хышикто Базарович родился 10 сентября 1973 года. После армии решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком в Эгитуйский дацан. Затем окончил Агинский Бурятский буддийский институт по специальности "философ-богослов". С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ, там же начал заниматься в мастерской скульптора буддийской атрибутики. Два года они с ламами работали над образом Будды Шакьямуни. Вернувшись в родное село, Хышикто занялся разведением сельскохозяйственных животных. Вместе с единомышленниками каждый год в родном селе он организовывал летние конные скачки.
https://ria.ru/20230130/negrebetskikh-1848486366.html
https://ria.ru/20230109/pogibshie-1843659985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, улан-удэ
Специальная военная операция на Украине, Общество, Улан-Удэ
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым
УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости. В Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим буддийским ламой Хышикто Цыбиковым, сообщили РИА Новости в Хоринской районной администрации.
Как отметил представитель райадминистрации, Хышикто был мобилизован 22 сентября 2022 года. Он проявил стойкость и мужество в ожесточённых боях под Угледаром, умер после тяжелого ранения 28 февраля 2023 года.
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"Траурный митинг прошел во вторник, 14 марта, на центральной площади улуса Булум Хоринского района Бурятии. На прощании с погибшим Хышикто Цыбиковым присутствовало очень большое для маленького села количество людей, среди них жители, родные, друзья, представители буддийского духовенства и воинской части, где служил погибший", - рассказал собеседник агентства.
Цыбиков Хышикто Базарович родился 10 сентября 1973 года. После армии решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком в Эгитуйский дацан. Затем окончил Агинский Бурятский буддийский институт по специальности "философ-богослов". С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ
, там же начал заниматься в мастерской скульптора буддийской атрибутики. Два года они с ламами работали над образом Будды Шакьямуни.
Вернувшись в родное село, Хышикто занялся разведением сельскохозяйственных животных. Вместе с единомышленниками каждый год в родном селе он организовывал летние конные скачки.
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