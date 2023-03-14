https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре - РИА Новости, 14.03.2023
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре
Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил "Пятому каналу", что думает о завершении карьеры в театре. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:29
2023-03-14T12:29
2023-03-14T14:14
культура
михаил боярский
сергей боярский
рсфср
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил "Пятому каналу", что думает о завершении карьеры в театре.По его словам, это решение связано с проблемами со здоровьем, в том числе с осложнениями после COVID-19."Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное", — отметил Боярский.Артист переболел коронавирусом в 2021 году. Как сообщал его сын Сергей Боярский, сначала отца госпитализировали в Боткинскую больницу, но потом выписали домой с легкими симптомами: без поражения легких и высокой температуры.
https://ria.ru/20220325/boyarskiy-1780087327.html
рсфср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил боярский, сергей боярский, рсфср
Культура, Михаил Боярский, Сергей Боярский, РСФСР
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре из-за состояния здоровья