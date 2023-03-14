https://ria.ru/20230314/biznes-1857840896.html

Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин

Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин

Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:13

2023-03-14T17:13

2023-03-14T17:14

владимир путин

экономика

россия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет, но ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил, что производство в сегменте малого и среднего бизнеса растет, а освободившийся рынок сразу заполнился товарами отечественных производителей.

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россия

улан-удэ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, улан-удэ