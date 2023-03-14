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Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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17:13 14.03.2023 (обновлено: 17:14 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/biznes-1857840896.html
Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин
Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин
Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:13
2023-03-14T17:14
владимир путин
экономика
россия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет, но ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил, что производство в сегменте малого и среднего бизнеса растет, а освободившийся рынок сразу заполнился товарами отечественных производителей.
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владимир путин, экономика, россия, улан-удэ
Владимир Путин, Экономика, Россия, Улан-Удэ
Российский бизнес легко заменил ушедшие западные компании, заявил Путин

Путин: западные компании думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет, но ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
Он отметил, что производство в сегменте малого и среднего бизнеса растет, а освободившийся рынок сразу заполнился товарами отечественных производителей.
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